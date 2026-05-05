EasyJet garante preço dos voos “sem encargos adicionais” após reserva

A easyJet anunciou esta terça-feira uma nova campanha de descontos de até 20% em viagens a serem realizadas entre 18 de maio deste ano e 14 de março de 2027. No âmbito desta promoção, que decorre até 12 de maio, a companhia aérea assegura que os preços dos voos não vão aumentar após a reserva, numa altura em que os preços do jet fuel têm disparado devido à crise energética provocada pelo conflito no Médio Oriente.

Em causa está o lançamento de uma nova edição da campanha “Mega Saldos”, cujos descontos de até 20% abrangem uma vasta seleção de rotas em toda a rede da easyJet, incluindo as ligações para Marraquexe, Cabo Verde e Madrid, em simultâneo com a “Promessa de Reserva com Confiança”, que garante a fixação do custo dos voos após a reserva, protegendo os passageiros contra quaisquer aumentos de tarifa, sobretudo de eventuais sobretaxas do combustível de aviação.

A transportadora britânica indica, em comunicado, que prevê operar a sua programação completa em toda a rede, disponibilizando cerca de 7 milhões de lugares durante a temporada de verão, de e para Portugal, todos abrangidos pela “Promessa de Reserva com Confiança”. Se for forçada a cancelar qualquer voo, os clientes terão direito a um voucher de voo, o reembolso total da reserva ou um voo alternativo.

“Compreendemos que eventos globais possam afetar, neste momento, a confiança dos viajantes, mas acreditamos que todos têm o direito de reservar os seus voos e as suas férias com toda a segurança. Por esse motivo, lançamos a nossa ‘Promessa de Reserva com Confiança’, garantindo que os nossos clientes não terão quaisquer encargos adicionais após a reserva, incluindo a não aplicação de sobretaxas de combustível”, justifica o CEO Kenton Jarvis.

Quanto à campanha “Mega Saldos”, a easyJet refere que, além dos voos para Marraquexe, Cabo Verde e Madrid, são também abrangidos destinos de praia como Palma de Maiorca, Ibiza e Menorca, e grandes cidades como Londres, Genebra, Milão e Barcelona. Os voos domésticos para o Funchal também estão incluídos nesta promoção.