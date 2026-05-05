Faturação da Go.Charge cresce 14% e “dispara” nas instalações de carregadores

⚡ ECO Fast A Go.Charge registou um crescimento significativo de 14% na faturação, alcançando 870 mil euros no primeiro semestre de 2026, impulsionado pela expansão das instalações de carregadores.

O número de carregadores instalados quadruplicou para 295 unidades, enquanto as vendas de carregadores mais do que duplicaram, aproximando-se das 500 unidades, refletindo a forte procura no setor.

A empresa planeia iniciar parcerias com novas marcas de automóveis e reforçar a atividade comercial, visando consolidar a sua posição no mercado de mobilidade elétrica.

A Go.Charge, empresa do Grupo Salvador Caetano para a mobilidade elétrica e transição energética, faturou 870 mil euros no primeiro trimestre deste ano, mais 14% do que no mesmo período de 2025. Este crescimento foi impulsionado pelo aumento das instalações de carregadores que quadruplicaram de 69 para 295 unidades. A empresa está a apostar em novas parcerias com a Zeekr, marca premium de veículos elétricos da chinesa Geely Auto Group.

A empresa planeia iniciar parcerias com novas marcas de automóveis e reforçar a atividade comercial, visando consolidar a sua posição no mercado de mobilidade elétrica.

“O volume de negócios de 870 mil euros engloba as áreas de mobilidade elétrica, energia fotovoltaica e iluminação, e manutenção elétrica de instalações”, que assumem um peso na faturação de 60%, 25% e 15% respetivamente, avança ao ECO/Local Online Ricardo Soares, COO da Go.Charge.

O volume de negócios de 870 mil euros engloba as áreas de mobilidade elétrica, energia fotovoltaica e iluminação, e manutenção elétrica de instalações. Ricardo Soares COO da Go.Charge

“O arranque de 2026 confirmou a aceleração que já projetávamos para a Go.Charge. Os resultados refletem o crescimento transversal da empresa, tanto na mobilidade elétrica como na energia fotovoltaica, e posicionam-nos para captar as oportunidades que o contexto de mercado está a abrir”, assinala Ricardo Soares.

Se o número de instalações de carregadores quadruplicou face ao primeiro trimestre do ano anterior (de 69 para 295), já o volume de vendas de carregadores mais do que duplicou, aproximando-se das 500 unidades, segundo calcula a empresa.

Igualmente os carregamentos realizados através da app Go.Charge cresceram 80% nos primeiros três meses deste ano, ultrapassando as 36 mil sessões. Esta aplicação móvel da empresa contabiliza mais de 13.800 utilizadores registados, número que, segundo o responsável, vem reforçar “a notoriedade da marca junto dos condutores de veículos elétricos, contribuindo para uma experiência de carregamento mais simples e eficiente”.

A empresa também registou um desempenho semelhante na área de energia fotovoltaica: cresceu mais de 20% na potência instalada durante os primeiros três meses do ano.

Neste segundo semestre, a Go.Charge vai iniciar uma parceria com a Zeekr, marca de automóveis de luxo da gigante chinesa Geely Auto Group Zeekr, além do reforço da atividade comercial com as marcas já representadas pelo Grupo Salvador Caetano.

A atuar nas áreas de instalação e operação de postos de carregamento, gestão de frotas, produção de energia fotovoltaica e gestão de dinâmica de energia, a Go.Charge faturou em 2025 o dobro do ano anterior, atingindo os 3,6 milhões de euros. E duplicou a sua quota de mercado na rede pública de carregamento Mobi.E.

A empresa procede a instalações de carregadores em particulares e empresas de todo o país, incluindo as regiões autónomas dos Açores e da Madeira. “A carteira de clientes é bastante diversa e inclui concessionários de automóveis, empresas de construção que agregam o carregador como fator diferenciador dos imóveis, a empresas em geral e a clientes particulares”, detalha ao ECO/Local o COO da Go.Charge.