Governo propõe reduzir dependência dos fósseis para metade em oito anos
Há "muito a fazer" nas áreas dos transportes, indústria e no edificado, indicou a ministra Maria da Graça Carvalho.
A ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, indicou esta terça-feira que o Governo irá avançar com o objetivo de reduzir a dependência dos combustíveis fósseis, para metade, em oito anos.
“Iremos muito em breve apresentar, muito na linha do PNEC [Plano Nacional de Energia e Clima], um programa para reduzir a dependência dos combustíveis fósseis, para metade do que temos hoje, nos próximos oito anos“, afirmou a ministra, um dia depois de ter indicado que estava a ser elaborado este plano, sem adiantar mais detalhes.
“É algo que tem de ser feito lentamente”, defendeu, considerando que o país está bem posicionado no que diz respeito à produção da energia elétrica, mas que há “muito a fazer” nas áreas dos transportes, indústria e no edificado.
A ideia é atuar através da aposta na produção na eletrificação, na eficiência energética, na produção descentralizada, no armazenamento e nos gases e combustíveis renováveis.
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