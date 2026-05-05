Governo propõe reduzir dependência dos fósseis para metade em oito anos

A ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, indicou esta terça-feira que o Governo irá avançar com o objetivo de reduzir a dependência dos combustíveis fósseis, para metade, em oito anos.

“Iremos muito em breve apresentar, muito na linha do PNEC [Plano Nacional de Energia e Clima], um programa para reduzir a dependência dos combustíveis fósseis, para metade do que temos hoje, nos próximos oito anos“, afirmou a ministra, um dia depois de ter indicado que estava a ser elaborado este plano, sem adiantar mais detalhes.

“É algo que tem de ser feito lentamente”, defendeu, considerando que o país está bem posicionado no que diz respeito à produção da energia elétrica, mas que há “muito a fazer” nas áreas dos transportes, indústria e no edificado.

A ideia é atuar através da aposta na produção na eletrificação, na eficiência energética, na produção descentralizada, no armazenamento e nos gases e combustíveis renováveis.