Holding de Vieira de Matos compra posição de controlo no Instituto Bernabeu

A VDM Capital, family office de Domingos Vieira de Matos, concluiu a aquisição de uma participação de controlo no Instituto Bernabeu, rede espanhola de clínicas de medicina reprodutiva, através da sua participada Eugin. A operação foi fechada a 30 de abril e realizada em parceria com a Buenavista Equity Partners e um conjunto de coinvestidores, incluindo o family office espanhol Aligrupo.

Com esta aquisição, cujo valor não foi revelado, a VDM Capital entra no setor da medicina reprodutiva, uma área que tem ganho escala internacional pela combinação entre inovação clínica, procura crescente de tratamentos de fertilidade e consolidação de operadores especializados. O comunicado enquadra a operação na estratégia de Domingos Vieira de Matos de desenvolver plataformas internacionais na área da saúde, setor onde o empresário tem presença desde a década de 1980.

“Este investimento reforça a nossa convicção no potencial do setor da saúde em geral e, especificamente, na medicina reprodutiva como uma das áreas mais relevantes e inovadoras a nível global”, afirma Domingos Vieira de Matos, citado no comunicado oficial.

A Eugin passa a integrar o Instituto Bernabeu e reforça a presença internacional. De acordo com a informação divulgada, o grupo já fatura mais de 125 milhões de euros, passa a operar em nove países, incluindo Portugal, Espanha, Itália, Noruega e Brasil, através de uma rede de 25 clínicas.

Fundado em 1985, o Instituto Bernabeu é uma referência europeia em medicina reprodutiva e fertilidade, com atividade centrada em tratamentos especializados, investigação clínica e acompanhamento personalizado dos pacientes. A própria instituição apresenta-se como uma clínica de medicina reprodutiva em atividade desde 1985.

A VDM Capital assinala ainda que pretende continuar a crescer através de aquisições seletivas e crescimento orgânico, com o objetivo de consolidar a Eugin como uma plataforma internacional na área da fertilidade.