Ataque ao Irão

Direto Irão avisa que “não há soluções militares” para Estreito de Ormuz

  • ECO
  • 7:36

Macron classifica como "inaceitáveis" ataques iranianos contra Emirados Árabes Unidos. Diretora do FMI diz que choque energético é global e “nenhum país evitará impacto”.

Os Emirados Árabes Unidos anunciaram ter sido alvo de ataques iranianos no primeiro dia de uma operação norte-americana destinada a restabelecer a circulação de navios no estreito de Ormuz. “Os acontecimentos em Ormuz deixam claro que não existem soluções militares para uma crise política”, alertou o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Araqchi.

Acompanhe aqui os últimos desenvolvimentos da guerra no Médio Oriente.

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