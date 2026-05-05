Macau lança seguro paramétrico para indemnizações às PME, mesmo sem danos

O Governo de Macau anunciou esta terça-feira que Pequenas e Médias Empresas (PME) poderão aceder a um seguro para fenómenos climáticos extremos, sendo oferecida uma indemnização por tempestades que afetem o território, mesmo sem registo de danos.

“Quando for emitido o sinal 10 de tempestade tropical, o mais elevado, e este se mantiver içado por 10 horas ou mais, o segurado poderá reclamar uma indemnização correspondente a 10% do respetivo capital seguro“, explicou esta terça-feira numa conferência de imprensa o diretor-geral do Departamento de Subscrição da Companhia de Seguros Vida China Taiping, Hong Jiawen.

Tanto em Macau como na região vizinha de Hong Kong, a escala de alerta de tempestades tropicais é formada pelos sinais 1, 3, 8, 9 e 10 (o mais elevado), com a emissão a depender da proximidade da tempestade e da intensidade do vento.

O representante adiantou que a nova medida complementa o regime existente, que cobre danos causados por eventos como o nível 8 de tufão, marés de tempestade ou sinal de chuva intensa. Os prejuízos abrangidos incluem danos em edifícios, fundações de construções, mercadorias e equipamentos eletrónicos.

Segundo um exemplo fornecido durante o evento, no caso de uma de empresa comprar um seguro de 15.000 patacas (1.589 euros), teria um teto máximo de cobertura de seguro de 100 mil patacas (10.593 euros).

Segundo indicou no mesmo evento o chefe do Departamento de Desenvolvimento das Atividades Económicas da Direção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico, Lau Kit Lon, o Governo continuará a conceder subsídios às PME elegíveis, “com a taxa de comparticipação a aumentar de 50% do prémio anual padrão para 70% do prémio após a aplicação do desconto por inexistência de sinistros”.

Entretanto, Chan Kuan I, administradora do Conselho de Administração da Autoridade Monetária de Macau, anunciou que, desde o lançamento em 2019 de um seguro de bens patrimoniais contra grandes desastres, foram emitidas 114 apólices e aprovados os respetivos financiamentos, num total de capital segurado de 16,9 milhões de patacas (1,79 milhões de euros).

“Quando o tufão Ragasa atingiu Macau no ano passado, o regime recebeu cinco participações de sinistros, todas rapidamente liquidadas, num total de 310 mil patacas (32,700 euros) indemnizadas”, disse Chan Kuan.

Em 2025, Macau registou 14 tufões, ultrapassando o anterior máximo histórico de 12, registado em 1974, e fazendo do ano passado aquele com o maior número de tempestades tropicais desde o início dos registos em 1968, segundo apontou a direção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG).

Os tufões Wipha e Ragasa levaram Macau a emitir o nível mais elevado de alerta, sendo a primeira vez que, “num mesmo ano, foi necessário hastear por duas vezes o sinal 10”, indicaram os SMG.

Mesmo assim, até hoje um sinal de tempestade nível 10 só esteve em vigor durante um período de mais de 10 horas em Macau durante a passagem do tufão Ragasa no ano passado.

Os SMG prevêm que cerca de cinco a oito ciclones tropicais venham a afetar Macau em 2026, alertando para uma atividade ciclónica que poderá ser ligeiramente superior ao normal.