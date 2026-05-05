Mastercard instala em Lisboa novo centro para desenvolver pagamentos com agentes de IA
A empresa norte-americana reforçou a aposta no território nacional com a criação de um Centro de Excelência para a Inovação, especializado em pagamentos feitos por agentes de inteligência artificial.
A Mastercard, gigante norte-americana dos pagamentos, escolheu a cidade de Lisboa para implementar um Centro de Excelência para a Inovação. O novo centro vai dedicar-se a áreas como inteligência artificial (IA) aplicada aos pagamentos, engenharia de software, ciência de dados, cibersegurança, combate à fraude e gestão de produto. A iniciativa faz parte de uma rede europeia de pólos tecnológicos que se encontra a desenvolver uma rede de pagamentos com agentes de IA segura e resiliente.
Na apresentação que decorreu esta terça-feira nos escritórios da Mastercard, em Lisboa, Paulo Raposo, líder da Mastercard em Portugal, explicou que o “novo Centro de Excelência para a Inovação em Lisboa reforça o papel de Portugal na estratégia global da Mastercard, acelera a transformação dos pagamentos digitais e impulsiona o crescimento económico local através da criação de emprego e da valorização do talento”. “Este compromisso contribui também para a construção de parcerias sólidas e para o apoio às PME, reforçando o lugar de Portugal num ecossistema financeiro mais inovador e inclusivo em toda a Europa”, explicou.
O líder da empresa em Portugal ambiciona que, com a criação deste centro, seja “possível permitir o desenvolvimento de talento em Portugal e dar condições aos portugueses para construírem uma carreira sólida no nosso país”, sublinhou.
Atualmente, esta unidade emprega cerca de 600 pessoas com uma idade média de 34 anos, de 48 nacionalidades diferentes, sendo que a maioria são portugueses — cerca de 78%, adiantou Paulo Raposo. No entanto, não foram divulgadas informações sobre as previsões de crescimento para os próximos anos nem sobre o investimento da empresa em Lisboa.
“Este momento é muito especial para a nossa cidade, um momento de inovação. A inovação é, para mim, importante porque é a única opção que temos para criar emprego. Acho que essa é a grande transformação que estamos a viver em Lisboa. O que a Mastercard está a fazer aqui é inovação disruptiva. Os últimos cinco ou seis anos em Lisboa são únicos em inovação”, exaltou Carlos Moedas que marcou presença na apresentação do centro.
Também o ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, esteve na cerimónia de apresentação onde afirmou que a Mastercard teve a “arte e o engenho de perceber muito antes do tempo” e de liderar “a agenda da inovação nas cidades, na inovação da interação do cidadão com a Administração Pública, com os serviços, uma visão integrada de Mobility as a Service”. O governante referiu ainda, durante o seu discurso de encerramento, que a Mastercard escolheu Portugal, e nomeadamente Lisboa, por diversos motivos, como a atração de talento e conhecimento, e por “ter autarcas como Carlos Moedas”, disse.
Apesar de o ministro elogiar a evolução tecnológica nos últimos anos em Portugal, ao nível da atração de investimento e da implementação de tecnologia, Miguel Pinto Luz destacou que o país precisa de continuar a fazer mais e que ainda há falhas graves por resolver.
“Hoje dizemos que temos 5G em Portugal. Não o temos. Temos só 30% da nossa infraestrutura em 5G, portanto, a obrigatoriedade de os nossos operadores de telecomunicações garantirem a conclusão de toda a implementação de 5G é essencial, para redes fechadas de 5G, para casos práticos ligados à indústria, à saúde ou a meios de pagamentos”, finalizou o ministro.
Mastercard realizou o primeiro pagamento com Agentic AI em Portugal
Durante o evento, a Mastercard realizou aquilo que descreveu como a primeira transação ao vivo em Portugal utilizando o “AgentPay”, a sua estrutura de comércio baseada em Agentic AI. Jorn Lambert, Chief Product Officer da empresa, fez a demonstração no local, começando com uma simulação da compra de uma bicicleta e, posteriormente, concretizando a compra de pastéis de nata através de agentes de IA, que efetuaram a pesquisa e a aquisição de acordo com o pedido.
A tecnologia permite ainda procurar as melhores ofertas disponíveis e avançar automaticamente com a compra. Por exemplo, caso o consumidor procure o preço mais baixo, pode dar instruções para que a transação seja realizada assim que haja uma redução no valor.
Apesar de esta tecnologia ainda estar numa fase inicial — não sendo, para já, possível aos clientes da Mastercard utilizarem a solução —, o objetivo é que os agentes de IA possam, no futuro, iniciar e concluir transações de forma autónoma, segura e transparente, em nome de consumidores e empresas, garantindo a autorização e a proteção de todas as partes envolvidas.
Neste contexto, Paulo Raposo, à margem do evento, sublinhou aos jornalistas que a empresa é atualmente “muito mais do que apenas cartões”, destacando que o valor está cada vez mais na gestão e transformação da camada de transações geradas por cartões, carteiras digitais e tokens em novos produtos e serviços. O responsável acrescentou que a IA funciona como uma camada transversal a todas estas áreas, integrada numa operação global em rede.
O líder da Mastercard em Portugal explicou ainda que o centro em Lisboa assume um papel específico dentro da rede internacional da empresa, com foco na inovação e no desenvolvimento de serviços associados aos pagamentos, como cibersegurança, deteção de fraude, tokenização e experiências de compra “sem fricção”. Questionado sobre o acesso dos consumidores a soluções como o “AgentPay”, indicou que a sua disponibilização dependerá sobretudo da implementação, assegurando que, do ponto de vista técnico, os sistemas já estão preparados.
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