MDS compra Mediadora de seguros do FC Porto em negócio de 10 milhões de euros

A MDS Portugal adquiriu 100% do capital da Porto Seguro, até hoje detida pelo Futebol Clube do Porto SAD a 90%, pelo clube a 5% e pelo seu gestor António Vasconcelos, histórico profissional da atividade seguradora em Portugal. O valor de empresa foi fixado em 10 milhões de euros.

Fundada em 1995, a Porto Seguro encerrou 2025 com receitas próximas de um milhão de euros, mantendo uma forte ligação ao ecossistema do Clube. Em 2024, obteve 388 mil euros de resultados líquidos e contava com 28 colaboradores.

A aquisição da Porto Seguro “enquadra-se na estratégia de crescimento inorgânico da MDS, que visa reforçar a sua posição no mercado através da incorporação de estruturas especializadas, com forte base de clientes e know-how setorial, bem como a melhoria contínua da sua capacidade operacional e de oferta de soluções diferenciadas”, afirma a MDS.

A integração da MDS dotará a estrutura adquirida “de competências, capacidades tecnológicas e escala, permitindo elevar a qualidade da gestão de risco e assegurar soluções mais robustas e adequadas à atividade do Clube”, diz a corretora.

A MDS tem intenção de alargar a oferta de produtos e serviços de elevado valor a todo o ecossistema do Futebol Clube do Porto, “incluindo colaboradores, parceiros, sócios e adeptos, promovendo a criação de valor através de uma abordagem mais especializada, integrada e orientada à proteção de pessoas e organizações”, acrescenta a corretora.

Para Ricardo Pinto dos Santos, CEO da MDS Portugal, afirma: “Trata-se de uma operação entre duas entidades de referência, fortemente ligadas à cidade do Porto, esta parceria vai permitir-nos desenvolver uma proposta de valor diferenciadora nas áreas de seguros corporativos, benefícios e affinity, com soluções ajustadas às necessidades do Futebol Clube do Porto e às da comunidade azul e branca, potenciadas pela nossa escala, inovação e capacidade técnica”, conclui.

Para José Pedro Pereira da Costa, CFO do Futebol Clube do Porto: “Ao longo de três décadas o FC Porto construiu uma empresa sólida, profundamente ligada ao universo da família Portista e às comunidades que a integram. A incorporação na MDS representa a evolução deste percurso, permitindo potenciar ainda mais o desenvolvimento de soluções não apenas para o nosso Clube, como também para os nossos colaboradores, parceiros, sócios e adeptos.

Esta operação contou com a assessoria estratégica e financeira da PTCG e assessoria jurídica da PLMJ.