Morreu o antigo líder da REN e governante socialista José Penedos
Natural de Vieira do Minho, José Penedos morreu aos 80 anos em Lisboa. Foi administrador da EDP, liderou a Rede Elétrica Nacional (REN) e foi secretário de Estado da Energia e Defesa na era Guterres.
O antigo secretário de Estado da Energia e Defesa Nacional José Penedos faleceu na segunda-feira e as exéquias fúnebres realizam-se hoje, numa cerimónia reservada à família, disse à agência Lusa o presidente da Federação de Coimbra do PS.
O antigo governante faleceu em Lisboa, onde residia, aos 80 anos, acrescentou a mesma fonte.
“Foi uma figura muito importante no PS, com papéis de muito destaque no Governo nas áreas da energia, da indústria e da defesa, e o primeiro presidente da comissão política concelhia de Coimbra”, salientou o presidente da Federação de Coimbra, João Portugal.
O dirigente socialista destacou José Penedos como “um homem muito competente e de grande dignidade, que atravessou uma fase difícil no final da vida, mas que o PS recorda com muito orgulho pelo seu percurso e contributo que deu ao partido”.
Natural de Vieira do Minho e licenciado em Engenharia Eletromecânica, estava afastado da vida pública há alguns anos, depois de ter sido deputado e secretário de Estado da Energia e Defesa nacional, nos governos de António Guterres.
Antigo administrador da EDP, liderou também a Rede Elétrica Nacional (REN).
Em 2014, José Penedos foi condenado por corrupção passiva no âmbito do processo Face Oculta, cumprindo parte da pena em casa devido a problemas de saúde.
