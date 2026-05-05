“O advogado in house tem de ser tecnicamente pragmático”. Ouça o Podcast Advocatus
No oitavo episódio a general counsel da Indico Capital Partners Sofia Egídio aborda a advocacia in-house. Na rubrica Quid Juris falamos sobre heranças indivisas com Nuno de Oliveira Garcia.
No oitavo episódio do Podcast Advocatus, o jornalista Frederico Pedreira entrevistou Sofia Egídio, general counsel da Indico Capital Partners. Em debate esteve a transição para a advocacia in-house, o papel estratégico do advogado dentro das empresas, os desafios do venture capital e as diferenças face à prática em sociedades de advogados.
Na rubrica Quid Juris, um segmento que pretende clarificar situações jurídicas, atuais e diárias, falamos sobre heranças indivisas, uma vez que a venda de imóveis herdados continua a dividir tribunais e Fisco na hora de pagar IRS. Para explicar o que está em causa, contamos com a participação do sócio da Gómez-Acebo & Pombo Nuno de Oliveira Garcia.
Por fim, na rubrica Negócio Fechado destacamos alguns dos principais negócios que marcaram o mercado no último mês e tentamos perceber as dificuldades dos assessores jurídicos na operação.
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