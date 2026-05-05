País Basco, Madrid e Catalunha são as comunidades com melhor saúde pública, segundo a perceção dos espanhóis

A saúde pública é uma das principais preocupações da sociedade espanhola, já que 48% dos cidadãos espanhóis consideram este o segundo aspeto que mais os preocupa na sua comunidade autónoma, apenas atrás da habitação (54%) e à frente da situação económica – impostos, inflação ou desemprego – (27%).

Isto reflete-se num estudo realizado pela Ipsos sobre a perceção da saúde pública em Espanha, baseado em 6.000 entrevistas, que coloca a classificação média do sistema de saúde pública em 6,3 em 10. No geral, mais de metade dos cidadãos apresenta pontuações positivas, entre aprovadas e notáveis, e 13% classificam o sistema como excecional.

A habitação é a principal preocupação na maioria das comunidades autónomas, com máximos nas Ilhas Baleares (79%), nas Ilhas Canárias (64%) e no País Basco (62%). Por seu lado, a saúde atinge níveis especialmente elevados de preocupação em La Rioja e Navarra (ambas com 66%) e Galiza (58%), enquanto os aspetos económicos – como impostos e inflação – geram maior preocupação nas Astúrias (38%), Extremadura (36%) e Castela e Leão (34%).

Os resultados mostram diferenças relevantes na perceção do sistema de saúde entre comunidades autónomas, tanto na avaliação global como em aspetos relacionados com o acesso ou a organização dos serviços. O País Basco (28%), Madrid (26%) e Catalunha (22%) lideram o ranking das comunidades autónomas com a maior qualidade em matérias de saúde, recebendo as melhores classificações de todos os espanhóis no geral. No extremo oposto da escala estão Extremadura (2%), Ceuta (1%) e Melilla (0%).

Em declarações à Servimedia, a diretora de Opinião de Ipsos, Silvia Bravo, explicou que “a saúde pública continua no centro do debate” porque “quase um em cada dois espanhóis considera a sua segunda maior preocupação, referindo-se apenas à comunidade autónoma atrás da habitação, que continua a ser o principal problema percebido”.

O estudo mostra também que as Ilhas Baleares e Madrid são as comunidades autónomas com a maior proporção de cidadãos que classificam o sistema de saúde da sua comunidade específica como excecional (25% e 19%, respetivamente), bem acima da média nacional (13%). Seguem-se Múrcia e Navarra, enquanto o País Basco, Castela-Mancha, Cantábria e La Rioja apresentam as menores percentagens de excelência na avaliação do seu sistema de saúde.

A formação de médicos e pessoal de enfermagem está entre os aspetos mais valorizados do sistema público de saúde, com avaliações de excelência de 33%. Madrid e Cantábria destacam-se na formação médica com níveis de excelência de 40% ou mais, enquanto Navarra destaca-se especialmente na área de enfermagem e tratamento personalizado.

CONFIANÇA NOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

De acordo com o estudo, os resultados refletem que a saúde pública mantém uma avaliação global positiva entre os cidadãos, especialmente no que diz respeito à confiança nos profissionais de saúde. Ao mesmo tempo, mostra que aspetos relacionados com o acesso ao sistema, como os tempos de espera, continuam a ser um dos principais pontos de atenção dos utilizadores.

No extremo oposto, os tempos de espera para receber uma consulta médica, um teste diagnóstico ou uma intervenção cirúrgica são os aspetos com pior classificação do sistema de saúde pública, com apenas 5% de classificação de excelência a nível nacional. Nesta área, as Ilhas Baleares, Madrid, as Ilhas Canárias e a Cantábria têm as classificações mais favoráveis, enquanto La Rioja e o País Basco registam os níveis mais baixos.

Os principais problemas de acesso à saúde pública em Espanha concentram-se nas listas de espera e nas dificuldades em conseguir uma consulta. 60% dos utilizadores apontam as listas de espera para intervenções, consultas ou testes de diagnóstico como a maior dificuldade, enquanto 55% apontam para dificuldades em obter uma consulta em cuidados primários ou especializados. Outros obstáculos, embora menos importantes, são as dificuldades do sistema de marcação online ou telefónica (33%) e as frequentes mudanças de pessoal atribuído (31%).

Quanto às listas de espera, 63% dos espanhóis percebem um agravamento nos últimos dois anos, com níveis particularmente insatisfatórios neste aspeto em La Rioja, Navarra, Castela-La Mancha ou Astúrias.

O Diretor de Opinião da Ipsos sublinhou que esperar para ser visto continua a ser “o principal problema reportado pelos espanhóis” e sublinhou que 42% acreditam que a sua comunidade “não está a fazer o suficiente para os reduzir”. No entanto, acrescentou que esta perceção é mais positiva em regiões como Madrid, País Basco, Ilhas Baleares, Aragão ou Múrcia, cujos cidadãos consideram que estão a ser tomadas as medidas necessárias para reduzir a espera.

Os resultados do estudo refletem que, apesar da avaliação positiva do sistema de saúde, o acesso e as listas de espera continuam a ser os principais desafios percebidos pelos cidadãos.

A perceção da evolução das listas de espera mostra um agravamento nos últimos anos. Ao mesmo tempo, observam-se diferenças territoriais e uma parte da população percebe melhorias, o que reflete que a experiência do utilizador pode variar consoante o contexto regional.

O estudo baseia-se em 6.000 entrevistas com cidadãos com mais de 18 anos, utilizadores de saúde pública, realizadas entre 29 de janeiro e 17 de fevereiro de 2026 em todas as Comunidades e Cidades Autónomas.

A amostra inclui 1.000 entrevistas na Comunidade de Madrid, com ponderação demográfica e territorial. A margem de erro é de ±1,39% para a amostra total e ±2,38% para a amostra de Madrid, sob a suposição de máxima incerteza (p=q=0,5) e um nível de confiança de 95,5%.