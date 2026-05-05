Passado e futuro cruzam-se em campanha dos 150 anos da Caixa Geral de Depósitos

A campanha que assinala os 150 anos da Caixa Geral de Depósitos conta com a assinatura da Uzina e planeamento de meios da Wavemaker.

“É mais fácil andar para a frente quando confiamos no que está para trás” é o mote da nova campanha multimeios da Caixa Geral de Depósitos (CGD). Criada para marcar os 150 anos do banco, a campanha pretende traduzir a ideia de que “a confiança construída ao longo do tempo é o que permite à CGD continuar a avançar ao lado dos portugueses”.

Esse princípio ganha forma através de encontros entre diferentes épocas, em cenários do quotidiano português como um café, uma padaria ou um cabeleireiro, onde personagens de gerações distintas partilham o mesmo espaço e o mesmo “gesto de confiar”, explica a Caixa.

Do ponto de vista criativo, traduz-se num cruzamento de diferentes períodos históricos no mesmo espaço, “sem recorrer a nostalgia forçada”. O objetivo é mostrar continuidade, proximidade e relevância no presente.

“Ao longo de 150 anos, a CGD acompanhou gerações de portugueses nos seus momentos mais importantes. Esta campanha reflete essa relação de confiança construída ao longo do tempo e reafirma o compromisso de continuarmos ao lado dos portugueses no futuro”, explica Filipa Luís, diretora de comunicação da Caixa, citada em comunicado.

Por sua vez, Susana Albuquerque, diretora criativa executiva da Uzina, explica que quiseram “trabalhar uma ideia com a qual qualquer pessoa se identifica: é mais fácil avançar quando confiamos“. “A CGD tem esse capital de confiança construído ao longo da sua história, e é por isso que continua a fazer parte do presente de tantos portugueses. Foi isso que quisemos tornar visível”; acrescenta ainda.

A campanha estará no ar durante um mês, com presença em televisão, rádio, imprensa, exterior e digital. A criatividade é da Uzina e a produção audiovisual ficou a cargo da 78 Films, com realização de João Marques e Nuno Alberto. A fotografia é da On Shot e a música original foi composta pelos Salva Studios. O planeamento de meios é da responsabilidade da Wavemaker. A campanha termina com a assinatura “Caixa. 150 Anos Virados para o Futuro”.