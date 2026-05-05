Ponta Delgada ganha ligações aéreas a Toronto e Viena em 2026

O aeroporto de Ponta Delgada, nos Açores, terá três novas companhias aéreas a operar no verão de 2026, com voos para Toronto (Canadá) e Viena (Áustria), anunciou, esta terça-feira, a ANA/Vinci.

“Em 2026, o aeroporto de Ponta Delgada recebe três novas companhias aéreas, reforçando a conectividade internacional”, adiantou a ANA Aeroportos de Portugal/Vinci Airports, que gere o Aeroporto João Paulo II, na ilha de São Miguel, nos Açores.

As companhias aéreas canadianas Air Canada e WestJet juntam-se à companhia açoriana Azores Airlines e passam a ligar Ponta Delgada e Toronto, neste verão.

Já a Austrian Airlines inaugura uma rota para Viena, tornando‑se a quarta companhia do grupo Lufthansa a operar em Ponta Delgada, depois de Lufthansa, Edelweiss e Eurowings.

Em comunicado, a ANA/Vinci salientou que reforçou o seu programa de incentivos para atração de mais companhias aéreas e novas rotas para os Açores, assegurando agora “até 100% do apoio no segundo ano de operação”, o dobro do incentivo anteriormente concedido.

Segundo a empresa, as taxas aeroportuárias nos Açores, que são “as mais reduzidas” da sua rede, vão manter-se sem alterações em 2026, “pelo segundo ano consecutivo”.

Quanto a investimentos nas infraestruturas, a ANA/Vinci adiantou que, em 2026, “será relocalizada a sala VIP do Aeroporto João Paulo II”, para preparar o início das obras de ampliação do terminal, em 30%, “resultando em mais 4.400 metros quadrados e dois pisos”.

A primeira fase das obras nos terminais dos aeroportos de Ponta Delgada e Horta, que decorreu entre 2024 e 2025, representou “um investimento de cerca de 30 milhões de euros”.

A empresa frisou que ocorreram intervenções “nas áreas públicas, fachadas exteriores, controlos de segurança, fronteira e portas de embarque”, tendo havido também uma “aposta em tecnologia e soluções inovadoras”, uma “modernização das instalações sanitárias”, “melhorias do sistema térmico” e uma “aposta na sustentabilidade e de desempenho ambiental”.

“O Plano Diretor do Aeroporto de Ponta Delgada inclui investimentos de médio e longo prazo alinhados com o desenvolvimento do tráfego aéreo/conetividade e com as metas ambiciosas de sustentabilidade definidas para a região”, sublinhou.

De acordo com a ANA/Vinci, em 2025, o Aeroporto João Paulo II recebeu 2,8 milhões de passageiros, mais 52 mil (2%) do que no anterior.

No conjunto dos aeroportos dos Açores sob gestão da ANA, que incluem ainda Horta, Santa Maria e Flores, registaram-se 3,4 milhões de passageiros, em 2025, mais 71 mil (2%) do que em 2024.