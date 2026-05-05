Prosegur aumenta o seu lucro líquido consolidado em 15,2%, para 33 milhões de euros

A Prosegur apresentou os seus resultados do primeiro trimestre de 2026, obtendo um lucro líquido consolidado de 33 milhões de euros, 15,2% superior ao do mesmo período do ano anterior.

Durante os primeiros três meses do ano, a Prosegur alcançou um desempenho financeiro positivo, atingindo vendas totais de 1.274 milhões de euros, representando um aumento de 1,5 ano a ano. As vendas por região refletem um crescimento de 7,6% na região de RoW, um crescimento de 4% na Europa e uma ligeira diminuição de 1,9% na América Latina, principalmente devido ao efeito macroeconómico.

Em termos de rentabilidade, o EBITA situou-se em €87 milhões no primeiro trimestre do ano, com um crescimento anual de 0,7%. O crescimento orgânico continuou a ser destacado durante este período, com um aumento próximo de 8% e um aumento do volume em todos os negócios.

LINHAS EMPRESARIAIS

No primeiro trimestre de 2026, a Prosegur Security destacou-se pelo seu sólido desempenho financeiro, com vendas de €685 milhões, mais 4,4% do que no mesmo período do ano anterior, com os Estados Unidos a reforçarem a sua liderança ao registarem um crescimento de dois dígitos e consolidarem a sua posição como o segundo maior contribuinte para as vendas empresariais neste primeiro trimestre. Este aumento tem sido impulsionado por um crescimento orgânico de 9,6%.

Em termos de rentabilidade, a Prosegur Security continuou a apresentar uma tendência positiva no primeiro trimestre, com um crescimento de 12,7% em comparação com o mesmo período do ano anterior, atingindo um EBITA de €19 milhões, com uma melhoria na margem alavancada na escalabilidade e crescimento da produtividade comercial. Destaca-se a melhoria do fluxo de caixa operacional em 14 milhões de euros, consolidando a Security como um forte gerador de caixa para o grupo, tendência explicada pela excelente gestão do capital de giro, apoiada pela melhoria do DSO.

A Prosegur Cash registou um lucro líquido de 26 milhões de euros durante os primeiros três meses de 2026, 8,1% acima do mesmo período do ano anterior. As vendas atingiram €497 milhões, uma diminuição de 3,7% em relação ao primeiro trimestre de 2025, principalmente devido ao impacto macroeconómico nas principais economias latino-americanas. O crescimento orgânico da unidade de negócio cresceu 3,2% neste período, impulsionado pela região APAC e pela Europa.

O EBITA da Prosegur Cash nos primeiros três meses do ano atingiu €56 milhões, com uma margem de 11,3%, em linha com o mesmo do primeiro trimestre de 2025. Vale a pena notar o bom desempenho dos Produtos de Transformação, que continuam a tendência de crescimento dos resultados anteriores e registaram um aumento de 6,2%, atingindo vendas de 181 milhões de euros. Destaca-se a melhoria significativa na geração de caixa, impulsionada por uma boa gestão do capital de giro, que se situa em €18 milhões, +53,6% em comparação com o mesmo período de 2025.

Além disso, durante o primeiro trimestre do ano, a atividade do negócio de alarmes da Prosegur registou um crescimento sólido das vendas, graças a um crescimento orgânico de 22,5%, apenas para a Prosegur Alarms. A empresa alcançou um total de 1.072.000 clientes (incluindo Porsegur Alarms e Movistar Prosegur Alarms -MPA-), o que representa um aumento de 8,9%, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Em termos de rentabilidade, a margem de serviço tem apresentado uma evolução positiva, situando-se nos 48% nos Alarmes Prosegur e 61% nos Alarmes Prosegur da Movistar. Neste momento, a MPA destaca-se com uma forte melhoria de +17,9% YoA.

MARCOS

Em 2026, a Prosegur celebra o seu 50.º aniversário desde a sua fundação em 1976. A multinacional, com uma força de trabalho total de mais de 180.000 empregados, é a segunda empresa espanhola com mais trabalhadores no mundo, o que a torna uma força motriz para a criação de emprego a nível global em todos os países onde opera.

Noutros destaques do trimestre, a empresa melhorou as classificações ESG concedidas e o Banco Europeu de Investimento (BEI) concedeu à Prosegur um empréstimo de 60 milhões de euros para financiar as suas atividades de I+D+i e a sua estratégia de transformação digital. Este acordo contribui para a promoção da tecnologia europeia em áreas-chave para a segurança da União Europeia, reforçando as capacidades de prevenção, deteção e resposta contra ameaças físicas e cibernéticas. Além disso, incentiva a colaboração com o ecossistema de startups através de iniciativas como o fundo corporativo Prosegur Tech Ventures.