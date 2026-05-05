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“PTRR: Um novo ciclo de investimento” em análise em conferência da Abreu Advogados

  • ECO
  • 10:00

O evento acontece a 18 de maio, na Abreu Advogados, em Lisboa, com o objetivo de analisar o novo ciclo de investimento em Portugal no âmbito do PTRR.

A Abreu Advogados, em parceria com a NERLEI – Associação Empresarial da Região de Leiria e o ECO, vai organizar a conferência “PTRR: Um novo ciclo de investimento”, que terá lugar no próximo dia 18 de maio, entre as 14h30 e as 16h30, no Auditório da Abreu Advogados, em Lisboa.

A sessão contará com a presença do Ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, e será moderada pelo diretor do ECO, António Costa. O formato prevê uma conversa entre os dois intervenientes, seguida de um momento de debate aberto à audiência.

O encontro pretende analisar o novo ciclo de investimento associado ao PTRR, discutindo o seu impacto na economia portuguesa e as oportunidades e desafios para empresas e entidades públicas.

A participação é gratuita, mediante inscrição prévia, que pode ser feita aqui.

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