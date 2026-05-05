Racing de Santander ativa a iniciativa ‘Crianças Abandonadas’ em jogos em El Sardinero para tornar a criança desprotegida visível

As corridas transformaram o sistema de som público do estádio numa busca inesperada que desafia diretamente toda a sociedade. O que parecia ser um aviso habitual no estádio Racing de Santander transformou-se em algo inesperado. O sistema de som do estádio El Sardinero deixou de procurar uma criança perdida para começar a procurar aqueles que deveriam estar ao seu lado.

“Estamos à procura de alguém para ajudar o Mario com a tarefa. A quem celebrar os objetivos da Nadia. Quem disser ao Javier que tudo vai correr bem…”. Foi assim que ‘Abandoned Children’ começou, a ação promovida pela Real Racing Club Foundation juntamente com o Victoria Project, que transformou um momento quotidiano num alerta coletivo. Porque desta vez não se tratava de encontrar uma criança, mas de tornar visível que há milhares que crescem sem o apoio, acompanhamento e proteção de que precisam.

Os seus promotores explicaram que a ação se centra na relação entre exclusão social e falta de proteção infantil. “A exclusão social limita o acesso a direitos básicos como educação, habitação ou saúde. Na Cantábria, mais de 80.000 pessoas vivem nesta situação, uma realidade que tem um impacto direto nas crianças. A falta de proteção infantil, por outro lado, afeta crianças e adolescentes que crescem expostos a negligência, violência, abandono emocional ou ausência de referências adultas. Ambas as dimensões estão profundamente ligadas: crescer sem proteção aumenta o risco de exclusão na vida adulta, enquanto ambientes de exclusão dificultam o acesso a redes de apoio e proteção”, acrescentaram.

Enfatizam que, perante experiências adversas na infância, a presença de um adulto que protege, acompanha e cria laços pode mudar uma vida. “Nenhuma criança deve sentir-se sozinha. Aproxima-te”, este apelo vai além da sensibilização e apela à responsabilidade coletiva. No quadro jurídico espanhol, a proteção das crianças não é opcional, mas é uma obrigação partilhada pela sociedade como um todo, insistem.

Com ‘Abandoned Children’, a Racing de Santander salientou que está a usar novamente a sua capacidade de mobilização para colocar um problema social no centro. “Para as corridas, a infância é um jogo de equipa e ninguém deve jogar sozinho”, é a ideia por detrás desta iniciativa, que procura não só sensibilizar, mas também provocar uma reação. “El Sardinero deixou de ser apenas um estádio para se tornar um altifalante. E a voz que normalmente organiza o combate, desta vez fez algo diferente: lembrou-nos que ainda há crianças à espera de alguém”, enfatizou.

A ação transcende o desporto e levanta uma questão desconfortável: Quem está lá quando uma criança precisa disso? “Porque quando uma criança se sente sozinha, não é só problema dela. É uma decisão coletiva. ‘Crianças Abandonadas’ não procura respostas fáceis, mas ativará a sociedade. Porque aproximar-se não é uma opção: é uma responsabilidade”, concluem os promotores da iniciativa.