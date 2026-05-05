Redações da RTP levantam questões sobre Casa das Notícias

As redações questionaram se serão mantidos dois diretores de informação ou se será criada a posição de "coordenador" da Casa das Notícias, depois de as redações serem agrupadas no mesmo local.

Os Conselhos de Redação da RTP — rádio e televisão — levantaram esta terça-feira questões quanto à “Casa da Notícias” assentes no serviço público e em quem é que vai coordenar a nova estrutura.

“A ideia da Casa das Notícias é agrupar no mesmo espaço físico, digamos assim, construir de raiz um espaço físico e agrupar nesse espaço físico rádio, televisão e digital […] quem é que vai coordenar a Casa das Notícias?“, questionou Ana Isabel Costa, do Conselho de Redação da Rádio, no âmbito da audiência dos Conselhos de Redação da RTP, na Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto.

A representante levantou ainda questões quanto à “identidade e autonomia” da RTP, questionando também se serão mantidos dois diretores de informação ou se será criada a posição de “coordenador” da Casa das Notícias. “Nós estamos completamente contra mudanças que não potenciem o universo no qual trabalhamos, e que o escondam“, reiterou.

Os Conselhos de Redação já tinham questionado o Conselho de Administração da RTP sobre a nova estrutura e sobre o rebranding ao que, após insistência, receberam esta terça-feira uma comunicação. “Infelizmente, o presidente da IVITI, [empresa] que nos tem aconselhado no processo de rebranding da marca, foi sujeito a uma intervenção cirúrgica, a que sobreveio uma infeção bacteriana, pelo que tem estado incapacitado de responder rapidamente às nossas solicitações […] espero, contudo, que seja possível resolver a situação durante o mês de maio”, citou Ana Isabel Costa.

A representante explicou também que a RTP “estava a ser assessorada pela EBU (União Europeia de Radiodifusão)” e que a EBU produziria um relatório, sendo que depois diretores de informação voltariam a reunir-se num “Comité de Informação”, para discutir o documento.

“Era este comité que tinha que se debruçar sobre esse relatório e depois então iriam ser ouvidas as outras pessoas, nós até agora, ainda não fomos informados do que é que este relatório contém“, referiu Ana Isabel Costa, que explicou que o Comité de Informação seria composto pelo diretor de informação da rádio, da televisão e por um membro da administração.

“Nós sabemos onde trabalhamos e queremos defender a casa em que trabalhamos, temos muito orgulho de trabalhar no serviço público […] a questão aqui que se põe a outra é que serviço público é que nós estamos a mostrar aos portugueses“, retirou.

“Os portugueses não sabiam, era esta a questão evocada, os portugueses não sabiam que existiam rádios […] e, portanto já que não sabem, vamos acrescentar aqui a palavra RTP e vamos dizer que a RTP é tudo isto”, questionou.

Em causa está a uniformização das marcas da RTP: Antena 1, Antena 2, Antena 3, RDP África, RDP Internacional, Antena1 Açores, Antena 1 Madeira e Antena 3 Madeira, RTP 1, RTP 2, RTP Notícias, RTP Madeira, RTP Açores, RTP Internacional, RTP África.