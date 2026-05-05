Seguradoras em Espanha com mais lucros e maior solidez em 2025

As seguradoras espanholas mantiveram uma evolução agregada sólida em 2025 nos seus principais indicadores de rentabilidade e solvência, concluiu a publicação especializada BDS da INESE. Segundo o jornal digital, no final do quarto trimestre do ano, nos dados publicados pela ICEA, o resultado antes de impostos sobre prémios situou-se em 11,7%, um nível praticamente idêntico ao registado no mesmo período de 2024, o que confirma “a estabilidade da margem técnica num exercício marcado pela moderação da sinistralidade e pelo ajustamento progressivo das tarifas em diversos ramos”.

Destacou-se também a melhoria da rentabilidade sobre capitais próprios (ROE), que atingiu os 16,47%, ou seja, mais 1,83 pontos percentuais que no ano anterior. Este avanço reflete o reforço da atividade seguradora, o melhor desempenho técnico de ramos-chave como Automóvel e Saúde, e o contributo sustentado da conta não técnica.

O lucro líquido agregado das seguradoras cresceu 15% em 2025, atingindo 7.316 milhões de euros, impulsionado por uma melhoria da conta técnica, que se manteve em dois dígitos.

Em termos de solidez as seguradoras mantiveram uma posição confortável. O rácio de solvência (SCR) situou-se em 238,8%. Este nível de robustez financeira confirma “a capacidade das empresas para absorver cenários de stress, sustentar o crescimento da sua atividade e manter políticas prudentes de gestão de capital”.

O setor segurador encerrou 2025 com um avanço significativo no seu lucro líquido agregado, segundo dados da ICEA. A conta não técnica ascendeu a 7.316 milhões de euros, mais 15,1%, que um ano antes, enquanto o resultado da conta técnica atingiu 8.326 milhões, o que representa um aumento de 15,5% face ao final de 2024.

O crescimento foi sustentado pela evolução positiva tanto do negócio Vida como do Não Vida, embora com desempenhos muito distintos entre ramos. Vida registou um resultado técnico de 3.551 milhões, mais 3,5%, mantendo uma tendência estável.

O ramo que mais se destacou foi o Automóvel, que quase triplicou o seu resultado ao passar de 274 milhões para 718 milhões, impulsionado pela moderação da sinistralidade e pelo ajustamento gradual das tarifas. Também Saúde apresentou uma dinâmica muito favorável, com um aumento de 58%, até 1.223 milhões, reflexo do forte crescimento da atividade e da normalização dos custos assistenciais em Espanha.

Em Multirriscos, o resultado ascendeu a 934 milhões, mais 10,5%. O agregado de Outros Não Vida praticamente não registou alterações, com um ligeiro aumento de 0,7%, até 1.899 milhões.

Em dezembro de 2025, a conta técnica das seguradoras apresentou um rácio de 10,46%, valor idêntico ao obtido um ano antes. A taxa de sinistralidade do negócio direto, incluindo o resseguro aceite, foi de 72,1% dos prémios imputados do negócio direto, menos 5,5 pontos percentuais face a dezembro de 2024.

Do ponto de vista das provisões, o resultado da conta técnica de Vida apresentou um rácio de 1,7% nos negócios direto e aceite, valor de índice seis centésimas inferior ao registado em dezembro de 2024.

Liderança pulverizada pelos ramos seguradores

O ICEA também publicou as seguradoras líderes nos diferentes segmentos do mercado de Espanha, bem como as respetivas quotas de mercado que permitem esse primeiro lugar.

As especializações permitem que seguradoras longe do top 10 sejam líderes fortes em alguns ramos enquanto as maiores raramente repetem. Entre estas estão a Mapfre, que é número 1 em Transportes, Multirriscos, Automóvel e Responsabilidade Civil e a Santalucia que lidera em Funeral e Assistência. VidaCaixa, acionista a 100% da BPI Vida e Pensões, é a maior seguradora em Vida, a ARAG em Defesa Jurídica, a Crédit y Caución em seguros de crédito, a Aserta em seguros de Caução, a AXA XL em incêndios, a Santander em Acidentes, a Cardif em Perdas Pecuniárias (proteção de pagamentos) e a Helvetia Caser em todos os outros seguros. Destaque para a SegurCaixa Adeslas, lider no ramo Saúde com 30,7% de quota de mercado.