Seis maiores bancos espanhóis com lucros recorde de 10.814 milhões no primeiro trimestre

Os seis maiores bancos de Espanha (Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter e Unicaja) tiveram lucros de 10.814,7 milhões de euros no primeiro trimestre, um novo recorde de resultados.

Os lucros destes seis bancos aumentaram 27,42% comparando com o primeiro trimestre do ano passado, segundo os resultados que comunicaram à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV) de Espanha.

O novo recorde de resultados trimestrais resultou, genericamente, de um aumento de receitas e dos volumes de negócios e reflete também o impacto da venda pelo Santander (um dos maiores bancos do mundo) da filial que tinha na Polónia, que se traduziu numa mais valia de 1.895 milhões de euros.

No primeiro trimestre do ano, só os lucros do Sabadell não cresceram comparando com o mesmo período de 2025. Caíram 29,1%, para 347 milhões de euros, o que o banco explicou com a descida da margem de juros (a diferença entre os juros pagos e cobrados pelo banco), num contexto de descida das taxas, assim como a menores comissões e custos não recorrentes (extraordinários) associados a um programa de reformas.

O Sabadell referiu ainda um impacto de 15 milhões de euros de despesas não recorrentes para cobrir flutuações da libra esterlina, associadas à venda ao Santander do TSB, o banco que tinha no Reino Unido, num negócio concluído há poucas semanas.

Os restantes cinco grandes bancos espanhóis aumentaram os lucros no primeiro trimestre deste ano, comparando com os mesmos meses de 2025 – o Santander mais 60,3%, o BBVA mais 10,8%, o CaixaBank (dono do BPI em Portugal) mais 7%, o Bankinter mais 7,6% e o Unicaja mais 1,4%.

Os lucros do Santander ascenderam a 5.455 milhões de euros, os do BBVA a 2.989 milhões de euros, os do CaixaBank a 1.572 milhões de euros, os do Bankinter a 290,7 milhões de euros e os da Unicaja a 161 milhões.

Santander, BBVA, CaixaBank (através do BPI) e Bankinter estão presentes no mercado português.