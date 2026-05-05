“Temos só 30% da nossa infraestrutura em 5G”, afirma Miguel Pinto Luz

O ministro das Infraestruturas e da Habitação afirmou esta terça-feira que Portugal tem 30% da infraestrutura em 5G, pelo que os operadores têm de garantir a conclusão de toda a implementação da quinta geração de redes móveis.

Miguel Pinto Luz falava no encerramento da apresentação do Centro de Excelência para a Inovação da Mastercard, em Lisboa, onde elencou o que está a ser feito em Portugal, os investimentos e a legislação que está a ser desenhada. No 5G SA, ‘standalone’, o ministro defendeu “o ‘deployment’ [implantação] completo”. “Hoje dizemos que temos 5G em Portugal, não o temos”, salientou o governante.

“Temos só 30% da nossa infraestrutura em 5G, portanto, a obrigatoriedade dos nossos operadores de telecomunicações garantirem a conclusão de todo o ‘deployment’ de 5G, essencial para redes fechadas de 5G, para ‘use cases’ ligados à indústria, à saúde” ou meios de pagamentos, apontou o ministro.

No seu discurso, o ministro defendeu ainda como “essencial” dar previsibilidade a quem investe em Portugal, como é o caso da Mastercard, por exemplo. Miguel Pinto Luz salientou que a Mastercard escolheu Portugal por um conjunto de razões onde se inclui o talento, conhecimento e capacidade de atração do território.

“Hoje vivemos um ‘hype’ e uma vontade crescente desta atratividade do nosso destino, de Portugal, mas obriga e coloca pressão sobre os decisores políticos a todos os níveis”, prosseguiu, dando o exemplo que, “até à semana passada, não era possível” testar condução autónoma em Portugal, ao contrário de outros países.

Portanto, “se os decisores políticos não arrepiarem caminho, em bom português, se não derem corda aos sapatos e se não mudarmos esta dimensão legislativa para permitir a quem escolhe como a Mastercard o destino de Portugal para colocar os seus centros de inovação” não será possível manter, atrair e trazer mais investimentos, advertiu Miguel Pinto Luz. “Por isso é que este Governo tem vindo a fazer um conjunto de alterações legislativas”, nomeadamente na área dos drones.