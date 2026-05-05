Vodafone compra restantes 49% da maior operadora do Reino Unido

O grupo Vodafone chegou a acordo para comprar os 49% da VodafoneThree detidos pela CK Hutchison Group Telecom Holding (CKHGT), assumindo assim o controlo total da empresa formada há um ano por ambas as operadoras. Vai pagar 4,3 mil milhões de libras (4,9 mil milhões de euros) pela posição.

Desta forma, após a conclusão da transação, prevista para o segundo semestre de 2026 e que será realizada através do cancelamento das ações da CKHGT na joint venture, a Vodafone tornar-se-á a única proprietária da VodafoneThree, a maior operadora móvel do Reino Unido e um dos fornecedores de banda larga com maior crescimento do país.

A conclusão da operação está sujeita à obtenção das aprovações necessárias ao abrigo da Lei de Segurança Nacional e Investimentos do Reino Unido, relacionadas com a aquisição de 100% da Vodafone.

Max Taylor continuará como presidente executivo da VodafoneThree, com o apoio da atual equipa de gestão. Além disso, a estratégia multimarcas da VodafoneThree será mantida, garantindo a continuidade para os clientes em todas as marcas.

“Um ano após a fusão, a equipa alcançou um progresso extraordinário, maximizando o potencial da VodafoneThree e tirando partido das importantes sinergias”, declarou a presidente executiva do Vodafone Group, Margherita Della Valle.

Por outro lado, a empresa sediada em Hong Kong destaca que a operação permitirá rentabilizar o seu investimento a uma valorização atrativa.

“Esta transação beneficia tanto o Grupo como os nossos parceiros, gera receitas significativas em dinheiro e concretiza um valor sólido para o Grupo a partir do nosso investimento”, afirmaram os diretores gerais Grupo CK Hutchison, Frank Sixt e Dominic Lai.