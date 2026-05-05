Política

Von der Leyen afirma que UE está “preparada para todos os cenários” comerciais com EUA

  • Lusa
  • 12:27

Presidente da Comissão Europeia realçou que tanto a UE como os Estados Unidos estão atualmente a "implementar esse acordo, respeitando os diferentes procedimentos democráticos" em vigor.

A presidente da Comissão Europeia afirmou, esta terça-feira, que a União Europeia (UE) está “preparada para todos os cenários” comerciais com os Estados Unidos, mas avisou o Presidente, Donald Trump, que “um acordo é um acordo“.

Um acordo é um acordo e nós temos um acordo e a essência desse acordo é prosperidade, regras comuns e fiabilidade“, afirmou Ursula von der Leyen em conferência de imprensa em Erevan, no final da cimeira UE-Arménia.

A presidente da Comissão Europeia respondia a uma pergunta sobre como é que a UE tenciona reagir às ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor tarifas de 25% sobre os automóveis e camiões europeus, por considerar que o bloco está a violar o acordo comercial negociado em agosto.

Von der Leyen frisou que tanto a UE como os Estados Unidos estão atualmente a “implementar esse acordo, respeitando os diferentes procedimentos democráticos” em vigor, sugerindo que os norte-americanos também ainda têm etapas por concluir.

“Do lado da UE, estamos nas etapas finais da implementação dos compromissos pautais restantes, mas o compromisso dos Estados Unidos de alinhar-se com os tetos acordados também ainda está pendente”, recordou, antes de deixar um aviso.

Queremos, com este trabalho, alcançar ganhos mútuos, cooperação e fiabilidade, mas estamos preparados para todos os cenários“, frisou.

A seu lado, o presidente do Conselho Europeu, António Costa, igualmente presente nesta conferência de imprensa, não quis comentar diretamente esta matéria, frisando que é a Comissão Europeia que tem “plena competência” em matéria comercial na UE.

“Posso apenas acrescentar que, no que me toca a mim e aos 27 Estados-membros, apoiamos plenamente o trabalho da Comissão Europeia e da presidente Von der Leyen”, afirmou.

Os dois responsáveis europeus falavam em conferência de imprensa no final da primeira cimeira UE-Arménia, que se realizou em Erevan, e na qual foi assinada uma parceria de conectividade entre as duas partes.

Num comunicado divulgado pela Comissão Europeia, refere-se que essa parceria constitui “um passo em frente para reforçar os laços de transporte, energia e digitais” entre a UE e a Arménia e permitirá “aumentar o comércio, criar empregos, reforçar a resiliência e apoiar a estabilidade regional“.

A par desta parceria, a UE apelou também a maior investimento de empresas europeias na Arménia, tendo assinado um conjunto de cartas de intenções com parceiros privados que deverão começar a trabalhar no país na área da “infraestrutura digital, competências em semicondutores, ecossistemas inovadores”.

Na declaração final desta cimeira, refere-se que é expectável que os investimentos da UE na Arménia ascendam a cerca de 2,5 mil milhões de euros e salienta-se que as duas partes estão comprometidas em “promover crescimento inclusivo e uma maior conectividade baseada numa cooperação mutuamente benéfica”.

“A cimeira de hoje constitui um marco importante no aprofundamento das relações entre a UE e a Arménia. Reflete os progressos significativos dos últimos anos e a nossa ambição partilhada de proporcionar benefícios tangíveis para os nossos cidadãos, empresas e sociedades”, afirmou António Costa na conferência de imprensa final, que saudou os passos de aproximação que o atual Governo da Arménia, liderado pelo primeiro-ministro Nikol Pashinyan, tem dado em relação à UE.

“É verdade, caro Nikol, que não mudaste a localização da Arménia, mas mudaste dramaticamente as condições do teu país. Quero saudar-te pela tua visão de uma Arménia democrática, resiliente e próspera”, afirmou.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Von der Leyen afirma que UE está “preparada para todos os cenários” comerciais com EUA

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

EasyJet garante voos “sem encargos adicionais” após reserva

Joana Abrantes Gomes,

Companhia aérea de baixo custo assume compromisso de não aumentar preços dos voos após a reserva, protegendo os clientes do aumento dos custos do jet fuel.