Von der Leyen afirma que UE está “preparada para todos os cenários” comerciais com EUA

A presidente da Comissão Europeia afirmou, esta terça-feira, que a União Europeia (UE) está “preparada para todos os cenários” comerciais com os Estados Unidos, mas avisou o Presidente, Donald Trump, que “um acordo é um acordo“.

“Um acordo é um acordo e nós temos um acordo e a essência desse acordo é prosperidade, regras comuns e fiabilidade“, afirmou Ursula von der Leyen em conferência de imprensa em Erevan, no final da cimeira UE-Arménia.

A presidente da Comissão Europeia respondia a uma pergunta sobre como é que a UE tenciona reagir às ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor tarifas de 25% sobre os automóveis e camiões europeus, por considerar que o bloco está a violar o acordo comercial negociado em agosto.

Von der Leyen frisou que tanto a UE como os Estados Unidos estão atualmente a “implementar esse acordo, respeitando os diferentes procedimentos democráticos” em vigor, sugerindo que os norte-americanos também ainda têm etapas por concluir.

“Do lado da UE, estamos nas etapas finais da implementação dos compromissos pautais restantes, mas o compromisso dos Estados Unidos de alinhar-se com os tetos acordados também ainda está pendente”, recordou, antes de deixar um aviso.

“Queremos, com este trabalho, alcançar ganhos mútuos, cooperação e fiabilidade, mas estamos preparados para todos os cenários“, frisou.

A seu lado, o presidente do Conselho Europeu, António Costa, igualmente presente nesta conferência de imprensa, não quis comentar diretamente esta matéria, frisando que é a Comissão Europeia que tem “plena competência” em matéria comercial na UE.

“Posso apenas acrescentar que, no que me toca a mim e aos 27 Estados-membros, apoiamos plenamente o trabalho da Comissão Europeia e da presidente Von der Leyen”, afirmou.

Os dois responsáveis europeus falavam em conferência de imprensa no final da primeira cimeira UE-Arménia, que se realizou em Erevan, e na qual foi assinada uma parceria de conectividade entre as duas partes.

Num comunicado divulgado pela Comissão Europeia, refere-se que essa parceria constitui “um passo em frente para reforçar os laços de transporte, energia e digitais” entre a UE e a Arménia e permitirá “aumentar o comércio, criar empregos, reforçar a resiliência e apoiar a estabilidade regional“.

A par desta parceria, a UE apelou também a maior investimento de empresas europeias na Arménia, tendo assinado um conjunto de cartas de intenções com parceiros privados que deverão começar a trabalhar no país na área da “infraestrutura digital, competências em semicondutores, ecossistemas inovadores”.

Na declaração final desta cimeira, refere-se que é expectável que os investimentos da UE na Arménia ascendam a cerca de 2,5 mil milhões de euros e salienta-se que as duas partes estão comprometidas em “promover crescimento inclusivo e uma maior conectividade baseada numa cooperação mutuamente benéfica”.

“A cimeira de hoje constitui um marco importante no aprofundamento das relações entre a UE e a Arménia. Reflete os progressos significativos dos últimos anos e a nossa ambição partilhada de proporcionar benefícios tangíveis para os nossos cidadãos, empresas e sociedades”, afirmou António Costa na conferência de imprensa final, que saudou os passos de aproximação que o atual Governo da Arménia, liderado pelo primeiro-ministro Nikol Pashinyan, tem dado em relação à UE.

“É verdade, caro Nikol, que não mudaste a localização da Arménia, mas mudaste dramaticamente as condições do teu país. Quero saudar-te pela tua visão de uma Arménia democrática, resiliente e próspera”, afirmou.