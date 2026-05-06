40 anos de história da Universidade Autónoma de Lisboa celebrados em campanha publicitária
Com criatividade da Laranja Mecânica e planeamento de meios a cargo da Nova Expressão, a sua campanha publicitária de inscrições para o novo ano letivo é guiada pela voz de Pepê Rapazote.
Com o mote “Gerações Autónoma”, a Universidade Autónoma de Lisboa celebra o seu 40ª aniversário com uma campanha publicitária de inscrições para o ano letivo 2026/2027. Tendo em conta as quatro décadas de história, a campanha pretende celebrar esse marco, a a passagem de conhecimento e o seu impacto, prestando homenagem a todos os que fizeram — e continuam a fazer –parte desta jornada.
“Com o timbre inconfundível do ator Pepê Rapazote, que dá voz a esta narrativa, a vídeo transporta o espetador através do tempo — 40 anos de gerações de alunos a frequentar a Universidade Autónoma de Lisboa”, explica em comunicado.
A campanha destina-se, especialmente, a estudantes que ingressem após terem concluído o 12.º ano, ou no regime pós-laboral, para maiores de 23 anos.
Com mais de 1500 mupis espalhados pela área metropolitana de Lisboa, 100 spots televisivos, exibições diárias no cinema e uma aposta nas redes sociais, a campanha foi desenvolvida pela agência criativa Laranja Mecânica e a produtora de filmes Lobby Productions, tendo o planeamento de meios estado a cargo da Nova Expressão.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
40 anos de história da Universidade Autónoma de Lisboa celebrados em campanha publicitária
{{ noCommentsLabel }}