5 coisas que vão marcar o dia

Cinco cotadas do PSI apresentam esta quarta-feira resultados, num dia marcado ainda por dados do emprego e das taxas de juro, pelo arranque de uma emissão de dívida da Mota-Engil e pela apresentação de um relatório do Tribunal de Contas Europeu sobre a execução da chamada “bazuca” europeia.

Cinco cotadas apresentam resultados

As cinco cotadas do principal índice da bolsa de Lisboa — EDP, EDP Renováveis, BCP, Jerónimo Martins e CTT — apresentam esta quarta-feira os resultados do primeiro trimestre de 2026.

Como evoluíram as taxas de juro?

O Banco de Portugal divulga esta quarta-feira as taxas de juro e os montantes de novos empréstimos e depósitos relativos a março de 2026. Em fevereiro, os bancos cortaram os juros dos depósitos pelo 14.º mês consecutivo.

Arranca a emissão de dívida da Mota-Engil

A Mota-Engil avança com uma oferta pública de obrigações para se financiar em 50 milhões de euros. Os títulos têm a maturidade de cinco anos e vão render uma taxa de juro bruta de 4,6% por ano. A operação arranca esta quarta-feira.

INE divulga dados do emprego

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga as estatísticas do emprego referentes ao primeiro trimestre do ano. Em 2025, a taxa de desemprego em Portugal fixou-se em 6%, abaixo da previsão do Governo (6,1%).

Tribunal de Contas europeu divulga relatório sobre a “bazuca”

O Tribunal de Contas Europeu divulga um relatório sobre o Mecanismo de Recuperação e Resiliência, a chamada “bazuca” europeia. No mesmo dia, realiza-se uma sessão de informação à imprensa dedicada ao relatório sobre a transparência e o rastreio dos 577 mil milhões de euros destinados à recuperação pós-Covid-19.