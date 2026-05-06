5 coisas que vão marcar o dia
No dia em que EDP, EDP Renováveis, BCP, Jerónimo Martins e CTT apresentam resultados, o BdP divulga taxas de juro e novos empréstimos. Arranca emissão da Mota-Engil.
Cinco cotadas do PSI apresentam esta quarta-feira resultados, num dia marcado ainda por dados do emprego e das taxas de juro, pelo arranque de uma emissão de dívida da Mota-Engil e pela apresentação de um relatório do Tribunal de Contas Europeu sobre a execução da chamada “bazuca” europeia.
Cinco cotadas apresentam resultados
As cinco cotadas do principal índice da bolsa de Lisboa — EDP, EDP Renováveis, BCP, Jerónimo Martins e CTT — apresentam esta quarta-feira os resultados do primeiro trimestre de 2026.
Como evoluíram as taxas de juro?
O Banco de Portugal divulga esta quarta-feira as taxas de juro e os montantes de novos empréstimos e depósitos relativos a março de 2026. Em fevereiro, os bancos cortaram os juros dos depósitos pelo 14.º mês consecutivo.
Arranca a emissão de dívida da Mota-Engil
A Mota-Engil avança com uma oferta pública de obrigações para se financiar em 50 milhões de euros. Os títulos têm a maturidade de cinco anos e vão render uma taxa de juro bruta de 4,6% por ano. A operação arranca esta quarta-feira.
INE divulga dados do emprego
O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga as estatísticas do emprego referentes ao primeiro trimestre do ano. Em 2025, a taxa de desemprego em Portugal fixou-se em 6%, abaixo da previsão do Governo (6,1%).
Tribunal de Contas europeu divulga relatório sobre a “bazuca”
O Tribunal de Contas Europeu divulga um relatório sobre o Mecanismo de Recuperação e Resiliência, a chamada “bazuca” europeia. No mesmo dia, realiza-se uma sessão de informação à imprensa dedicada ao relatório sobre a transparência e o rastreio dos 577 mil milhões de euros destinados à recuperação pós-Covid-19.
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