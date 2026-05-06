Ageas Seguros celebra 10 anos e reúne Mediadores em dois eventos que marcam a década da marca

A Ageas Seguros assinalou, a 26 de abril, dez anos de presença no mercado português, marcados por uma estratégia assente na inovação, na proximidade e na proteção de vidas e futuros, colocando as pessoas no centro de todas as decisões.

Um mundo para proteger o seu

Com mais de 220 lojas em todo o país, a Ageas Seguros consolidou-se como uma seguradora moderna, dinâmica e arrojada, reconhecida pela capacidade de inovar e de criar valor para Clientes, Colaboradores, Mediadores, Parceiros e Acionistas. A missão mantém-se clara: proporcionar uma experiência emocionalmente relevante e ser um parceiro de referência na proteção das pessoas e das empresas.

“Colorir” o setor dos seguros tem sido uma das ambições assumidas pela Ageas Seguros, materializada em projetos pioneiros reconhecidos no mercado. Entre as iniciativas lançadas ao longo destes dez anos, destacam-se:

ColorADD — primeira seguradora a integrar o código universal para daltónicos nas suas comunicações.

— Cartão Mundo Ageas Seguros — cartão de descontos do mercado segurador , com benefícios diretos em mais de 200 marcas.

Prémio Inovação em Prevenção — distinção pioneira que promove a cultura de prevenção nas empresas, e que em 2026 chega à 6.ª edição.

— distinção pioneira que promove a cultura de prevenção nas empresas, e que em 2026 chega à 6.ª edição. Serviço PAR — solução inovadora de Prevenção e Análise de Risco dedicada às PME, focada na redução de acidentes e na criação de comportamentos seguros.

Este percurso tem sido acompanhado por um consistente reconhecimento externo, traduzido em distinções como o Prémio 5 Estrelas em nove edições consecutivas, sete prémios Superbrands e três prémios Excellentia, entre outros.

Mediadores como pilar estratégico

Se a inovação marca o percurso da Ageas Seguros, a relação com os Mediadores continua a ser um alicerce central do negócio. A sua proximidade, profissionalismo e dedicação são determinantes para reforçar a confiança dos Clientes e para o crescimento sustentado da marca.

Foi precisamente para valorizar esta parceria que a Ageas Seguros reuniu centenas de Mediadores e parceiros de negócio em dois eventos nacionais:

Multimarca Premium, no Porto, a 16 de março.

Gala We Are AGE, no Estoril, a 24 de março.

Sob o mote “Building”, ambos os encontros reforçaram o posicionamento da seguradora como parceiro de referência, comprometido com a otimização contínua de processos e com a entrega de valor real ao negócio dos Mediadores e, por consequência, aos Clientes.

O programa contou com a presença da Comissão Executiva do Grupo Ageas Portugal e de oradores convidados, entre os quais se destacou Paulo Portas. Houve ainda espaço para reconhecer as melhores performances nacionais e para celebrar os 10 anos da marca com momentos simbólicos e emocionalmente marcantes.











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Um tributo ao passado e inspiração para o futuro

Para assinalar esta data, a Ageas Seguros lançou um vídeo comemorativo que reúne alguns dos momentos mais significativos desta década. Um tributo à dedicação de todos os que contribuíram para esta história e um olhar inspirador sobre o futuro da marca.

Com uma visão clara para os próximos anos, a Ageas Seguros renova o compromisso de continuar a inovar, a cuidar e a fazer a diferença no setor, mantendo-se fiel ao propósito que a define: um mundo para proteger o seu.