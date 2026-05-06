BRANDS' ECOSEGUROS Ageas Seguros celebra 10 anos e reúne Mediadores em dois eventos que marcam a década da marca
A celebração coincide com um momento de afirmação da marca, que se consolidou como uma das seguradoras mais dinâmicas do setor.
A Ageas Seguros assinalou, a 26 de abril, dez anos de presença no mercado português, marcados por uma estratégia assente na inovação, na proximidade e na proteção de vidas e futuros, colocando as pessoas no centro de todas as decisões.
Um mundo para proteger o seu
Com mais de 220 lojas em todo o país, a Ageas Seguros consolidou-se como uma seguradora moderna, dinâmica e arrojada, reconhecida pela capacidade de inovar e de criar valor para Clientes, Colaboradores, Mediadores, Parceiros e Acionistas. A missão mantém-se clara: proporcionar uma experiência emocionalmente relevante e ser um parceiro de referência na proteção das pessoas e das empresas.
“Colorir” o setor dos seguros tem sido uma das ambições assumidas pela Ageas Seguros, materializada em projetos pioneiros reconhecidos no mercado. Entre as iniciativas lançadas ao longo destes dez anos, destacam-se:
- ColorADD — primeira seguradora a integrar o código universal para daltónicos nas suas comunicações.
- Cartão Mundo Ageas Seguros — cartão de descontos do mercado segurador, com benefícios diretos em mais de 200 marcas.
- Prémio Inovação em Prevenção — distinção pioneira que promove a cultura de prevenção nas empresas, e que em 2026 chega à 6.ª edição.
- Serviço PAR — solução inovadora de Prevenção e Análise de Risco dedicada às PME, focada na redução de acidentes e na criação de comportamentos seguros.
Este percurso tem sido acompanhado por um consistente reconhecimento externo, traduzido em distinções como o Prémio 5 Estrelas em nove edições consecutivas, sete prémios Superbrands e três prémios Excellentia, entre outros.
Mediadores como pilar estratégico
Se a inovação marca o percurso da Ageas Seguros, a relação com os Mediadores continua a ser um alicerce central do negócio. A sua proximidade, profissionalismo e dedicação são determinantes para reforçar a confiança dos Clientes e para o crescimento sustentado da marca.
Foi precisamente para valorizar esta parceria que a Ageas Seguros reuniu centenas de Mediadores e parceiros de negócio em dois eventos nacionais:
- Multimarca Premium, no Porto, a 16 de março.
- Gala We Are AGE, no Estoril, a 24 de março.
Sob o mote “Building”, ambos os encontros reforçaram o posicionamento da seguradora como parceiro de referência, comprometido com a otimização contínua de processos e com a entrega de valor real ao negócio dos Mediadores e, por consequência, aos Clientes.
O programa contou com a presença da Comissão Executiva do Grupo Ageas Portugal e de oradores convidados, entre os quais se destacou Paulo Portas. Houve ainda espaço para reconhecer as melhores performances nacionais e para celebrar os 10 anos da marca com momentos simbólicos e emocionalmente marcantes.
Um tributo ao passado e inspiração para o futuro
Para assinalar esta data, a Ageas Seguros lançou um vídeo comemorativo que reúne alguns dos momentos mais significativos desta década. Um tributo à dedicação de todos os que contribuíram para esta história e um olhar inspirador sobre o futuro da marca.
Com uma visão clara para os próximos anos, a Ageas Seguros renova o compromisso de continuar a inovar, a cuidar e a fazer a diferença no setor, mantendo-se fiel ao propósito que a define: um mundo para proteger o seu.
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