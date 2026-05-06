Agência Espacial Portuguesa abre candidaturas para competição europeia de lançamento de foguetes

A Agência Espacial Portuguesa abriu, esta quarta-feira, as candidaturas para a 7.ª edição do European Rocketry Challenge (EuRoC), a competição europeia universitária de lançamento de foguetes. A edição de 2026 decorrerá em Constância de 15 a 21 de outubro. As inscrições estão abertas até 20 de maio.

A competição deste ano oferece um processo de seleção diferente, com “um formulário de inscrição renovado, uma avaliação mais rigorosa, expectativas mais claras acerca dos projetos que as equipas pretendem trazer e testar”, afirmou Marta Gonçalves, responsável dos programas educativos da Agência Espacial Portuguesa, citada em comunicado enviado.

A Agência Espacial Portuguesa criou o EuRoC em 2020 e, desde então, o número de participantes tem vindo sempre a aumentar, passando de “seis equipas em prova para 56 candidaturas e Portugal passou de ausente a país mais representado”, o que para a agência governamental “sinaliza um crescente nível de preparação e ambição nacional e europeus”. Na última edição, 17 das 19 equipas selecionadas conseguiram realizar lançamentos, o valor mais alto de sempre.

“Queremos perceber, logo no momento da candidatura, em que ponto está cada projeto e a informação técnica que as equipas submetem diz-nos muito sobre a maturidade do trabalho que os alunos fizeram no último ano. Uma equipa bem preparada chega a Constância com margem para afinar o rocket e aprender. Essa margem pode fazer a diferença entre lançar e não lançar”, disse Pedro Coimbra, gestor de projetos educativos na Agência e membro do Technical Evaluation Board (TEB, sigla para Comissão de Avaliação Técnica) do EuRoC.

Contudo, existem procedimentos de segurança que têm de ser cumpridos para quem quiser participar. “Nenhum rocket recebe o go for launch, a autorização de lançamento, sem que todas as condições de segurança estejam cumpridas. Por isso, os foguetes devem chegar a Constância com todos os testes já realizados. O tempo que as equipas passam no local de montagem e avaliação do TEB, o paddock, é valioso para a montagem do veículo e a resolução de pequenos desafios inerentes às últimas preparações antes do lançamento”, sublinhou Inês d’Ávila, gestora dos programas de Transporte e Segurança Espacial e responsável de segurança do EuRoC.

“O EuRoC volta a contar com o apoio da Câmara Municipal de Constância, que cede meios humanos e o Pavilhão Desportivo Municipal para instalar o paddock, a zona técnica onde as equipas ultimam os foguetes, e do Exército Português, que disponibiliza a zona de lançamentos no Campo Militar de Santa Margarida, bem como meios técnicos e humanos de apoio”, clarificou a Agência Espacial Portuguesa no comunicado.