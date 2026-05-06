AIP processa uma centena de vistos de trabalho da “via verde” para imigrantes

A Associação Industrial Portuguesa (AIP) anunciou esta quarta-feira que está a tramitar cerca de uma centena de processos de emissão de vistos de trabalho, no âmbito do protocolo de cooperação para a migração laboral regulada, promovido pela Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA).

A associação liderada por José Eduardo Carvalho assegura a instrução e o acompanhamento de pedidos de visto para trabalhadores estrangeiros que pretendam exercer atividade profissional em Portugal. Este mecanismo permite uma redução significativa dos prazos de decisão, estabelecendo um limite máximo de 20 dias para a emissão de visto após atendimento consular, bem como a garantia de agendamento prioritário junto de todos os consulados portugueses no estrangeiro.

De acordo com a AIP, o protocolo permite ainda a submissão de pedidos em grupo para vários trabalhadores, através de um único procedimento, simplificando e agilizando a tramitação administrativa.

No âmbito deste mecanismo, a AIP centraliza o relacionamento com as entidades públicas competentes, valida previamente a conformidade documental e acompanha os processos até à decisão final de concessão dos vistos de trabalho.

A associação sublinha ainda que este canal regulado “constitui um instrumento relevante para a competitividade das empresas”, ao permitir uma resposta mais célere à escassez de mão-de-obra e contribuir para a estabilidade e execução de projetos empresariais dependentes de trabalhadores estrangeiros”.

No mês passado, o secretário de Estado Adjunto e da Presidência e Imigração, Rui Armindo Freitas, adiantou ao ECO que tinham sido submetidos 6.000 pedidos de visto ao abrigo do protocolo de migração laboral regulada, comummente apelidado de “via verde” para a contratação de estrangeiros.

No dia em que se assinalou o primeiro aniversário da assinatura do protocolo, o Ministério da Presidência avançou que, no espaço de um ano, foram pedidos mais de 5.000 vistos no âmbito do protocolo de cooperação para a migração laboral regulada. Destes, mais de 3.000 já foram atribuídos, com um tempo médio de resposta de 21 dias.