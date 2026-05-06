Anthropic chega a acordo com a SpaceX para utilização de centros de dados
A empresa detentora do 'chatbot' Claude fechou um acordo com a SpaceX para aceder a nova capacidade computacional, reforçando a infraestrutura necessária para o crescimento dos modelos de IA.
A Anthropic fechou um acordo com a SpaceX, do empresário norte-americano Elon Musk, para aceder à capacidade computacional do centro de dados Colossus 1, que integra mais de 220 mil processadores avançados da Nvidia.
O acordo foi divulgado pela Anthropic em comunicado e surge num momento particularmente relevante para a startup, detentora do Claude. A empresa, liderada por Dario Amodei, está em rápido crescimento e continua a procurar novos fornecedores para reforçar a capacidade necessária ao funcionamento dos seus modelos de IA. Nos últimos meses, a empresa tem angariado dezenas de milhares de milhões de dólares e estabeleceu parcerias com a Amazon e a Google.
A Anthropic explica que o novo acordo vai permitir utilizar toda a capacidade do centro de dados Colossus 1, da SpaceX, garantindo acesso a mais de 300 megawatts de capacidade adicional, o equivalente a mais de 220 mil chips da Nvidia, já nas próximas semanas. Este reforço deverá melhorar diretamente o desempenho e a disponibilidade dos serviços Claude, incluindo as versões Pro e Max.
Este acordo junta-se a outros compromissos relevantes da empresa em matéria de capacidade computacional, como a parceria com a Amazon, que poderá atingir até 5 gigawatts até ao final de 2026, um acordo de dimensão semelhante com a Google e a Broadcom, previsto para entrar em operação a partir de 2027, bem como uma parceria estratégica com a Microsoft e a Nvidia, que inclui 30 mil milhões de dólares em capacidade na plataforma Azure.
O acordo deverá reforçar a utilização da infraestrutura de inteligência artificial da SpaceX, numa fase em que a empresa se prepara para uma eventual entrada em bolsa nos próximos meses. A Anthropic adiantou ainda que o entendimento prevê a possibilidade de uma parceria para o desenvolvimento de vários gigawatts de capacidade computacional de IA em órbita.
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