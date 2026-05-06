Apple aceita pagar 250 milhões de dólares por publicidade enganosa sobre Siri

A Apple aceitou pagar 250 milhões de dólares, o equivalente a mais de 213 milhões de euros, para encerrar um caso de publicidade enganosa relacionado com inteligência artificial (IA) e o assistente virtual Siri.

Os autores da ação acusavam a empresa de, em 2024, ter “promovido funcionalidades de IA que não existiam à data, não existem agora, e não existirão por mais dois ou três anos”, com o objetivo de aumentar as vendas de iPhones.

Em causa, segundo a Reuters, está o facto de a tecnológica ter anunciado, na conferência de programadores em meados desse ano, um conjunto de novas capacidades potenciadas por IA, afirmando que estas iriam ser disponibilizadas nos novos iPhones no outono. Contudo, os novos iPhones foram lançados sem essas funcionalidades, o que levou os autores a considerarem que a atitude prejudicou os acionistas da empresa.

Ademais, em 2025, a Apple veio confirmar que a disponibilização da nova versão “personalizada” do assistente virtual Siri iria seria adiada. Atualmente, está previsto que as novidades venham a ser oficialmente lançadas na conferência de programadores da Apple marcada para o próximo mês de junho de 2026.

O acordo extrajudicial foi entregue na terça-feira a um tribunal federal na Califórnia, necessita de homologação, e não implica qualquer assunção de culpa por parte da empresa. Se for aceite pelo tribunal, será um dos maiores acordos legais envolvendo a marca da maçã.

“Resolvemos este assunto para nos mantermos focados em fazer o que fazemos melhor, entregar os produtos e serviços mais inovadores aos nossos utilizadores”, disse fonte oficial da Apple ao jornal Financial Times.

As ações da Apple estão a cair quase 1% nas negociações antes da abertura das bolsas em Wall Street, para 281,37 dólares.