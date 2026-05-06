Audiências. SIC e TVI continuam empatadas em abril, CNN segura liderança na informação

Na informação, a CNN Portugal segura a liderança, agora com a vantagem de uma décima para a SIC Notícias e de 0,9 pontos percentuais para o Now.

A SIC e a TVI voltam a surgir empatadas nas audiências de abril, exatamente com o mesmo share de audiência do mês anterior. De acordo com a análise da Dentsu para o +M, que tem como alvo adultos/+15 anos, as duas estações registam novamente um share de 14,8%, em linha com o mês de março.

A diferença surge na audiência média, com a estação da Impresa a apresentar uma audiência de 305,2 mil telespectadores (menos cerca de 2,5 mil) e a da Media Capital a situar-se nos 305,1 mil telespectadores (menos 2,8 mil), com a vantagem a inverter-se então a favor da SIC.

A RTP1, com um share de 11,2% (menos 0,5pp) foi acompanhada em média por 231,6 mil telespectadores e a RTP2, com um share de 0,6%, por perto de 11,7 mil telespectadores.

Observando por períodos horários, a RTP1 mantém a liderança da 7h30 às 12h, mas perde o período das 18h às 20h, em abril conquistado pela TVI. A SIC lidera das 12h às 18h e também no horário nobre e a TVI da meia-noite em diante.

O reality show Secret Story, da TVI, ocupa 11 das 15 posições do ranking dos programas mais vistos, que em abril é mais uma vez liderado por um jogo de futebol, neste caso o FC Porto X Sporting, para Taça De Portugal Generali Tranquilidade, transmitido pela RTP1. A estação pública ocupa duas posições no ranking e a SIC a restante.

Na informação, a CNN Portugal segura a liderança, agora com a vantagem de uma décima para a SIC Notícias e de 0,9 pontos percentuais para o Now. A CNN Portugal apresenta então uma audiência média de 56,7 mil telespectadores, a SIC Notícias de 54 mil e o Now de 36,3 mil. A RTP Notícias regista um share de 0,9% e uma audiência média de 19,4 mil telespectadores. Sem exceção, todos os canais de informação caíram

Na primeira posição, e como habitualmente, surge a CMTV, acompanhada em média por 113,8 mil telespectadores em abril. No ranking dos canais mais vistos, destaque ainda para TVI Reality, Star Channel, Globo, Hollywood e Star Movies e SIC Mulher.

Entre os programas mais vistos, destaque para a CMTV, que preenche 11 das 15 posições. CNN Portugal, com três, e Canal 11, com uma, encerram o top 15.

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Nota Técnica para a produção da Analise Evolutiva e Mensal

Dados: Yumi / Caem_TV Fonte: Mediamonitor/ GFK

Outros: Vídeo, DVD, VHS, Blu-Ray, Satélite, Consolas, unmatch (além dos 150 canais medidos e o time-shift com um delay de sete dias), plataforma dos operadores (video-clube, jogos)

Aud. Total: Percentagem de indivíduos que contactaram um canal, pelo menos uma vez.

Aud. Média: Audiência provável que contacta com o canal em qualquer momento do período respetivo.

Tempo médio despendido: Média do tempo que cada indivíduo contactado despendeu com um canal num determinado período.

Share Aud.: Percentagem de tempo que é despendido a ver um dado canal relativamente ao tempo total de visão do meio (televisão) num determinado período.

Top produzido para programas “Net” (TeleReport), com duração superior a três minutos. Audiência corresponde à média ponderada das partes do programa. Não são considerados como programas: Sorteios e Tempo de Antena.