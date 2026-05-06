Televisão

Audiências. SIC e TVI continuam empatadas em abril, CNN segura liderança na informação

Na informação, a CNN Portugal segura a liderança, agora com a vantagem de uma décima para a SIC Notícias e de 0,9 pontos percentuais para o Now.

A SIC e a TVI voltam a surgir empatadas nas audiências de abril, exatamente com o mesmo share de audiência do mês anterior. De acordo com a análise da Dentsu para o +M, que tem como alvo adultos/+15 anos, as duas estações registam novamente um share de 14,8%, em linha com o mês de março.

A diferença surge na audiência média, com a estação da Impresa a apresentar uma audiência de 305,2 mil telespectadores (menos cerca de 2,5 mil) e a da Media Capital a situar-se nos 305,1 mil telespectadores (menos 2,8 mil), com a vantagem a inverter-se então a favor da SIC.

A RTP1, com um share de 11,2% (menos 0,5pp) foi acompanhada em média por 231,6 mil telespectadores e a RTP2, com um share de 0,6%, por perto de 11,7 mil telespectadores.

Observando por períodos horários, a RTP1 mantém a liderança da 7h30 às 12h, mas perde o período das 18h às 20h, em abril conquistado pela TVI. A SIC lidera das 12h às 18h e também no horário nobre e a TVI da meia-noite em diante.

O reality show Secret Story, da TVI, ocupa 11 das 15 posições do ranking dos programas mais vistos, que em abril é mais uma vez liderado por um jogo de futebol, neste caso o FC Porto X Sporting, para Taça De Portugal Generali Tranquilidade, transmitido pela RTP1. A estação pública ocupa duas posições no ranking e a SIC a restante.

Na informação, a CNN Portugal segura a liderança, agora com a vantagem de uma décima para a SIC Notícias e de 0,9 pontos percentuais para o Now. A CNN Portugal apresenta então uma audiência média de 56,7 mil telespectadores, a SIC Notícias de 54 mil e o Now de 36,3 mil. A RTP Notícias regista um share de 0,9% e uma audiência média de 19,4 mil telespectadores. Sem exceção, todos os canais de informação caíram

Na primeira posição, e como habitualmente, surge a CMTV, acompanhada em média por 113,8 mil telespectadores em abril. No ranking dos canais mais vistos, destaque ainda para TVI Reality, Star Channel, Globo, Hollywood e Star Movies e SIC Mulher.

Entre os programas mais vistos, destaque para a CMTV, que preenche 11 das 15 posições. CNN Portugal, com três, e Canal 11, com uma, encerram o top 15.

 

wwwww

 

Nota Técnica para a produção da Analise Evolutiva e Mensal
Dados: Yumi / Caem_TV Fonte: Mediamonitor/ GFK
Outros: Vídeo, DVD, VHS, Blu-Ray, Satélite, Consolas, unmatch (além dos 150 canais medidos e o time-shift com um delay de sete dias), plataforma dos operadores (video-clube, jogos)
Aud. Total: Percentagem de indivíduos que contactaram um canal, pelo menos uma vez.
Aud. Média: Audiência provável que contacta com o canal em qualquer momento do período respetivo.
Tempo médio despendido: Média do tempo que cada indivíduo contactado despendeu com um canal num determinado período.
Share Aud.: Percentagem de tempo que é despendido a ver um dado canal relativamente ao tempo total de visão do meio (televisão) num determinado período.

Top produzido para programas “Net” (TeleReport), com duração superior a três minutos. Audiência corresponde à média ponderada das partes do programa. Não são considerados como programas: Sorteios e Tempo de Antena.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já! Veja todos os planos!
Últimas ECO
Populares

Comentários ({{ total }})

Audiências. SIC e TVI continuam empatadas em abril, CNN segura liderança na informação

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.
Para si
Publicidade
Passado e futuro cruzam-se em campanha da CGD

A campanha que assinala os 150 anos da Caixa Geral de Depósitos conta com a assinatura da Uzina e planeamento de meios da Wavemaker.

+ M,

Economia
Portugal quer reforçar vendas tecnológicas à Alemanha

Primeiro-ministro enaltece Alemanha como parceiro comercial de Portugal, destacando o papel que as empresas alemãs em Portugal têm no setor da tecnologia. "Parceria" que quer reforçar.

Ânia Ataíde,

Guerra comercial
Bruxelas apela aos EUA para “regressar aos termos” do acordo

Reunião entre a UE e EUA realizou-se dois dias depois de Trump ter ameaçado impor tarifas de 25% sobre os automóveis europeus, por considerar que a UE está a violar o acordo comercial de julho.

Lusa,