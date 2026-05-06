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Cabaz alimentar bate novo recorde e está mais 20 euros caro do que no início do ano

O cabaz alimentar bateu um novo recorde, fixando-se nos 261,89 euros, o valor mais alto desde 2022. Face ao início do ano, o mesmo cabaz de 63 produtos custa mais 20,06 euros.

Após uma descida na semana passada, o preço do cabaz alimentar monitorizado pela Deco Proteste subiu 3,37 euros face à semana anterior, atingindo os 261,89 euros, o valor mais elevado desde 2022.

Face ao início do ano, os consumidores gastam agora mais 20,06 euros (+6,30%) para comprar o mesmo cabaz com 63 produtos essenciais. Há um ano, era possível adquirir exatamente os mesmos produtos por menos 22,94 euros (-6,60%).

Entre os produtos cujo preço mais aumentou percentualmente na última semana, entre 29 de abril e 6 de maio, destacam-se o atum posta em óleo vegetal que aumentou para 1,54 euros (+20% que na semana anterior), a massa esparguete que passou a custar 1,13€ (+15%) e o queijo curado fatiado embalado que subiu para 2,61 euros (+14%).

Face ao mesmo período do ano passado, as maiores subidas registam-se na couve-coração (44%, custando atualmente 2,02 euros/kg), o robalo (34%, situando-se atualmente nos 10,33 euros/kg) e os brócolos (31%, o que se reflete num custo de 3,43 euros).

A análise mostra ainda que, no início de 2022 — quando a organização de defesa do consumidor começou a acompanhar a evolução destes preços — era possível comprar exatamente os mesmos 63 produtos por menos 74,19 euros (uma diferença de 39,52%).

Recuando a 5 de janeiro de 2022, os maiores aumentos percentuais foram os da carne de novilho para cozer (124% para 13,04 euros/kg), a couve-coração (103% para 2,02 euros/kg) e os ovos (84% para 2,10 euros).

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