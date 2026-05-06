DeepSeek em negociações para levantar investimento que pode avaliar a startup em 45 mil milhões

A startup chinesa DeepSeek, que no ano passado ganhou notoriedade por treinar modelos de IA com menos recursos computacionais, está em negociações para levantar a sua primeira ronda de financiamento.

Segundo o Financial Times, que cita fontes próximas do processo, é o maior fundo de investimento em semicondutores apoiado pelo Estado chinês que está em conversações para liderar a primeira ronda de financiamento da DeepSeek, que poderá avaliar a empresa de inteligência artificial em cerca de 45 mil milhões de dólares (cerca de 38,3 milhões de euros ao câmbio atual). A publicação britânica acrescenta ainda que a maioria do capital deverá ser proveniente de fundos estatais chineses.

Existem ainda outros investidores em negociações para adquirir uma participação na DeepSeek, incluindo a tecnológica chinesa Tencent, especializada em videojogos, sendo que a composição final do consórcio ainda não está fechada.

A China tem vindo a reforçar a aposta no desenvolvimento de tecnologia nacional, incentivando empresas locais a utilizar soluções domésticas, de chips a modelos de inteligência artificial, numa estratégia de redução da dependência externa, sobretudo dos EUA. Este esforço, alinhado com a visão do Presidente Xi Jinping, pretende consolidar um ecossistema tecnológico próprio e aumentar a competitividade do país face às restrições impostas pela administração Trump.

A DeepSeek ganhou notoriedade em janeiro de 2025 com o lançamento do modelo R1, um modelo de linguagem de grande escala (LLM) de código aberto que, segundo a empresa, foi treinado com menor poder computacional utilizado por rivais norte-americanos como a OpenAI. Desde então, a avaliação da startup aumentou significativamente face aos 20 mil milhões de dólares registados no início das negociações de financiamento, há apenas algumas semanas, refletindo o interesse dos investidores no potencial do laboratório, apesar da limitada aposta na comercialização.

O fundador e CEO da empresa, Liang Wenfeng, poderá também participar nesta ronda com investimento próprio, segundo duas fontes citadas pelo FT. De acordo com documentos da empresa, o CEO detém 89,5% da DeepSeek através de participações diretas e entidades associadas.