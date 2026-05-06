EDP Renováveis aumenta lucros para 70 milhões. Investimento cai para quase metade

A EDP Renováveis EDPR 1,41% aumentou em 36% os lucros no primeiro trimestre para 70 milhões de euros. O negócio beneficiou do aumento da capacidade nos EUA e de uma redução dos custos operacionais, mas foi penalizado pela evolução do câmbio do dólar contra o euro.

O EBITDA recorrente aumentou 2% em termos homólogos, para 489 milhões de euros. Sem o efeito cambial a evolução teria sido de 10%. Considerando os resultados recorrentes, os lucros aumentaram 9% para 71 milhões.

A geração de eletricidade nos parques solares e eólicos da EDP Renováveis aumentou 0,4 TWh nos primeiros três meses do ano, mas as vendas de eletricidade diminuíram 5% em termos homólogos, para 591 milhões de euros, refletindo um preço médio de venda 9% mais baixo (52 euros/MWh). As receitas totais caíram 7% para 711 milhões.

Do lado dos encargos, a EDP Renováveis reporta uma redução de 11% nos custos operacionais, que refletem “a implementação de várias iniciativas de eficiência”. Os resultados financeiros diminuíram 10% para 113 milhões, “suportados por um custo médio da dívida mais baixos, assim como pela descida de 7% em termos homólogos da dívida líquida média e redução do valor de juros capitalizados”. No final do período, a dívida líquida era de 8,4 mil milhões.

Nos últimos 12 meses, a EDP Renováveis regista um aumento da capacidade bruta de 2 GW (menos 39% que no primeiro trimestre de 2025) “e transação de rotações de ativos de -0,9 GW, resultando num aumento de 1,2 GW da capacidade instalada para 20,5 GW”.

O aumento da capacidade resulta essencialmente da adição de 1 GW nos EUA, a que se somam 124 MW na América do Sul e 120 MW na Ásia Pacífico. A empresa liderada por Miguel Stilwell tem 1,56 GW em construção, a maior parte nos EUA (799 MW) e na Europa (648 milhões). O eólico onshore continua a concentrar a maior parte da capacidade (64%), seguido do solar com 30%. O eólico offshore tem um peso de apenas 3%.

O investimento total caiu quase para metade, de 610 milhões no primeiro trimestre de 2025 para 324 milhões nos primeiros três meses deste ano, com quebras de 49% nos EUA, 41% na Ásia-Pacífico e 27% na Europa.

As ações abriram a sessão a recuar 0,28% para 14,16 euros.

(Notícia atualizada às 8h05)