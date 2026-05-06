EDP Renováveis melhora as perspetivas para 2026 à boleia das transações e eficiência

A EDP Renováveis reviu em alta as perspetivas para o EBITDA em 2026. O valor nesta rubrica da folha de resultados deve subir 5% de 2,1 mil milhões de euros para 2,2 mil milhões. A subida foi avançada pele CEO numa chamada com investidores, no rescaldo da apresentação de resultados da cotada esta quarta-feira.

A impulsionar o EBITDA vão estar os ganhos com a rotação de ativos. Os ganhos que a EDP previa captar em 2026, de 200 milhões de euros, são agora revistos para o intervalo entre os 200 e os 300 milhões de euros, uma revisão em alta sustentada por “um ambiente de mercado melhorado”. De acordo com Miguel Stilwell, o volume transacionado pode ser menor mas os ganhos por megawatt devem aumentar, sugerindo “ativos de alta qualidade”.

Em segundo lugar, as perspetivas saem beneficiadas com ganhos de eficiência. “Estamos a reduzir o OPEX por megawatt”, sublinhou Stilwell, para depois vaticinar que “esta dinâmica continuará a gerar resultados ao longo do tempo”, apesar de considerar que já é “bem visível nos números”.

Por fim, o CEO da subsidiária de energias limpas da EDP nomeia um “contexto macroeconómico mais favorável” como um fator relevante, referindo-se às expectativas relativamente à evolução dos preços da eletricidade.

“Resumindo, a EDP Renováveis encontra-se numa posição sólida: com fortes capacidades financeiras e operacionais, aliadas a um ambiente favorável, podemos levar a empresa a libertar o seu potencial ao longo dos próximos anos“, conclui o CEO.

A EDP Renováveis apresentou os resultados financeiros do primeiro trimestre esta quarta-feira. A empresa aumentou em 36% os lucros no primeiro trimestre para 70 milhões de euros. O negócio beneficiou do aumento da capacidade nos EUA e de uma redução dos custos operacionais, mas foi penalizado pela evolução do câmbio do dólar contra o euro.