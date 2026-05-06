Ex-ministro Manuel Caldeira Cabral é o novo diretor da escola de executivos da Universidade do Minho

Manuel Caldeira Cabral, ministro da Economia no primeiro Governo de António Costa, é o novo diretor da Escola de Formação de Executivos da Universidade do Minho (UMinho), em Braga. Assume funções numa altura de crescimento e afirmação desta escola que, no futuro, terá casa casa própria no histórico Edifício do Castelo.

“Manuel Caldeira Cabral assume a direção da UMinhoExec num momento de particular dinamismo para a mesma, uma vez que em outubro do último ano deu um passo decisivo para o futuro com o lançamento da «primeira telha» da reabilitação do histórico Edifício do Castelo, no centro de Braga”, começa por assinalar esta instituição de ensino superior, num comunicado enviado às redações.

Este projeto, que representa um investimento de nove milhões de euros, dotará a UMinhoExec de uma sede própria e de vanguarda, projetada para ser um polo de inovação, formação híbrida e atração de talento.

A Câmara presidida pelo social-democrata João Rodrigues e duas dezenas de empresas e instituições aliaram-se ao projeto e contribuem com quatro milhões de euros. Os restantes cinco milhões de euros serão financiados pelo Programa Portugal 2030, através da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N).

Desde que foi fundada em 2014, a UMinhoExec já formou mais de 6.000 diplomados e realizou 160 programas nas áreas de Gestão, Gestão e Administração Pública, Contratação Pública, Marketing, Estratégia e ainda Recursos Humanos.

Segundo a universidade minhota, a escola de negócios também organizou “pós-graduações à medida” para a Caixa Geral de Depósitos, Instituto da Segurança Social ou Autoridade Tributária, além de projetos de consultoria empresarial/institucional.

Desde 2021 que o antigo ministro da Economia é presidente do Conselho Estratégico da Startup Portugal e membro do Conselho Estratégico da InvestBraga. Foi assessor de Manuel Pinho, então ministro da Economia, e de Teixeira dos Santos, ministro das Finanças do XVIII Governo, tendo desempenhado ainda funções como deputado eleito pelo distrito de Braga (2015-2019). Em 2019, após sair do Governo, entrou no Conselho de Administração da ASF – Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, onde esteve até 2025.

Curador da Fundação Primavera desde 2024, o também vice-presidente da Escola de Economia, Gestão e Ciência Política (EEG) da UMinho foi membro do Conselho Consultivo do Banco de Fomento. Caldeira Cabral é doutorado em Economia pela Universidade de Nottingham.