Fosun de saída? “BCP tem saúde ótima e capacidade para atrair investidores”, responde Miguel Maya

Miguel Maya não está preocupado com a eventual saída da Fosun da estrutura acionista do BCP e considera que o banco está com uma “ótima saúde” e tem “capacidade de atrair investidores muito relevante”.

“Desde 2018 que oiço falar da saída de acionistas e até hoje ainda estão cá”, começou por responder o CEO do banco na apresentação dos resultados do primeiro trimestre esta quarta-feira.

“Ainda hoje ouvi dos representantes dos acionistas uma palavra de apreço sobre a evolução do banco, isso é o que eu sei”, acrescentou o gestor.

Miguel Maya lembrou que esses acionistas – não mencionou os nomes, mas estaria a falar da Fosun e Sonangol – estiveram com o BCP quando o banco precisava de apoio. “Hoje o banco está numa situação muito sólida, num contexto muito diferente”, salientou de seguida.

“Se me perguntam se estou preocupado [com a saída da Fosun]? Não estou preocupado com o tema, o banco tem uma saúde ótima e tem uma capacidade de atrair investidores e de gerar valor muito relevante”, respondeu. Maya disse ainda que desde que a Fosun vendeu um bloco de 10% em janeiro de 2024, a ação do BCP já cresceu três vezes mais.

E terminou a sua intervenção sobre o tema desta forma: “Não é um tema que preocupa. Obviamente que acompanhamos e lemos as notícias, mas o que gostamos de ouvir é as palavras de apreço sobre a evolução do banco”.