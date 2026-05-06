Fosun de saída? “BCP tem saúde ótima e capacidade para atrair investidores”, responde Miguel Maya
Miguel Maya diz que não está preocupado com a eventual saída da Fosun do capital do BCP, frisando que o banco está de "ótima saúde" e "tem capacidade de atrair e gerar valor para os investidores".
Miguel Maya não está preocupado com a eventual saída da Fosun da estrutura acionista do BCP e considera que o banco está com uma “ótima saúde” e tem “capacidade de atrair investidores muito relevante”.
“Desde 2018 que oiço falar da saída de acionistas e até hoje ainda estão cá”, começou por responder o CEO do banco na apresentação dos resultados do primeiro trimestre esta quarta-feira.
“Ainda hoje ouvi dos representantes dos acionistas uma palavra de apreço sobre a evolução do banco, isso é o que eu sei”, acrescentou o gestor.
Miguel Maya lembrou que esses acionistas – não mencionou os nomes, mas estaria a falar da Fosun e Sonangol – estiveram com o BCP quando o banco precisava de apoio. “Hoje o banco está numa situação muito sólida, num contexto muito diferente”, salientou de seguida.
“Se me perguntam se estou preocupado [com a saída da Fosun]? Não estou preocupado com o tema, o banco tem uma saúde ótima e tem uma capacidade de atrair investidores e de gerar valor muito relevante”, respondeu. Maya disse ainda que desde que a Fosun vendeu um bloco de 10% em janeiro de 2024, a ação do BCP já cresceu três vezes mais.
E terminou a sua intervenção sobre o tema desta forma: “Não é um tema que preocupa. Obviamente que acompanhamos e lemos as notícias, mas o que gostamos de ouvir é as palavras de apreço sobre a evolução do banco”.
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