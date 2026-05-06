Fundador da CNN, Ted Turner, morre aos 87 anos

O fundador do canal televisivo CNN, Ted Turner, morreu esta quarta-feira aos 87 anos. A notícia foi revelada pela Turner Enterprises — empresa privada que geria os interesses comerciais, as propriedades rurais e os investimentos do apelidado “rebelde dos media” — e divulgada pela CNN.

Nascido no estado norte-americano de Ohio a 19 de novembro de 1938, de acordo com a biografia no site da sua empresa, começou a sua carreira na Turner Advertising Company e entrou no negócio da televisão em 1970, quando adquiriu o canal 17 de Atlanta. Mas é em 1980 que surge um dos principais marcos da sua carreira, com o lançamento da CNN — a primeira rede global de notícias do mundo com transmissão em direto e 24 horas por dia.

Nas duas décadas seguintes, a empresa construiu um portefólio de marcas e negócios de entretenimento e notícias por cabo, incluindo a CNN International, TNT, Cartoon Network e Turner Classic Movies.

Em outubro de 1996, a empresa fundiu-se com a Time Warner Inc. e, em 2001, a Time Warner junta-se à AOL para criar a AOL Time Warner. Mais tarde, a empresa voltou a adotar o nome Time Warner Inc. Ted Turner acabou por abandonar a companhia em 2003 e deixou o conselho de administração em 2005. Recorde-se que, mais recentemente, a empresa foi vendida à Discovery, com a agora Warner Bros. Discovery a ter sido comprada pela Paramount Skydance.

Para além do setor dos media, é conhecido pela sua filantropia, tendo fundado em 1990 a Turner Foundation. A fundação apoia esforços ao nível ambiental, como melhorar a qualidade do ar e da água. Desde a sua criação, a Turner Foundation doou mais de 380 milhões de dólares a centenas de organizações.

Para além desta fundação, foi responsável pela criação da Fundação das Nações Unidas, lutou pela eliminação mundial das armas nucleares e desempenhou um papel na reintrodução do bisonte no Oeste americano. Através da sua empresa, geria mais de 45 mil animais ao longo dos cerca de dois milhões de acres (perto de 810 mil hectares) que possuia em oito estados.

“O Ted era um líder intensamente envolvido e comprometido, intrépido, destemido e sempre disposto a seguir uma intuição e a confiar no seu próprio julgamento“, afirmou Mark Thompson, presidente e CEO da CNN Worldwide, em comunicado. “Ele foi e será sempre o espírito que guia a CNN. O Ted é o gigante sobre cujos ombros nos apoiamos, e todos nós vamos dedicar hoje um momento para o reconhecer e ao seu impacto nas nossas vidas e no mundo”, acrescentou.

De acordo com a CNN, pouco mais de um mês antes do seu 80.º aniversário, em 2018, Turner revelou que sofria de demência por corpos de Lewy, uma doença cerebral progressiva. No início de 2025, Turner foi hospitalizado com um caso ligeiro de pneumonia, tendo recuperado posteriormente numa unidade de reabilitação.