Galp confirma descarga de antiga refinaria em Matosinhos que está “em mitigação”

A Galp confirma ter detetado uma “ocorrência numa infraestrutura desativada da antiga refinaria de Matosinhos”, em Leça da Palmeira, que está “em fase de mitigação, com evolução favorável” e sem risco para a saúde pública.

“A Galp informa que a ocorrência detetada numa infraestrutura desativada da antiga refinaria de Matosinhos está em fase de mitigação, com evolução favorável. Mantêm-se no terreno operações regulares de contenção e limpeza”, explica a multinacional, em resposta por escrito enviada à Lusa.

A Lusa questionou a empresa do setor da energia sobre a descarga poluente num curso de água denunciada no início de abril, e noticiada pelo Jornal de Notícias, confirmando a Galp o “acompanhamento diário e em articulação com as autoridades”.

“À luz da informação técnica disponível, não existe risco para a saúde pública”, responde.

Também à Lusa, a presidente da Câmara de Matosinhos, Luísa Salgueiro, nota que sinalizou junto das autoridades o que foi “claramente uma descarga que proveio das instalações da antiga refinaria”, e que a Agência Portuguesa do Ambiente “está a tramitar o processo de penalizações à Galp”.

“Estão a ser exigidas responsabilidades por força desse incumprimento”, declara a autarca.

A 04 de abril, o Jornal de Notícias noticiou que descargas poluentes afetaram um curso de água em Leça da Palmeira, provenientes da antiga refinaria, manchando as águas dessa ribeira.