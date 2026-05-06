Governo autoriza Exército a usar até 3,7 milhões de euros para modernizar viaturas blindadas

O Ministério da Defesa autorizou o Exército Português a gastar até 3,7 milhões de euros para modernizar a frota de viaturas blindadas de rodas (VBR) 8X8 PANDUR, com financiamento nas verbas adequadas inscritas no Orçamento do Exército.

“No âmbito da sua missão, o Exército possui uma frota de Viaturas Blindadas de Rodas (VBR) PANDUR II 8X8, que garante mobilidade tática terrestre, conferindo flexibilidade e proteção blindada às Forças Médias, e que importa manter nas melhores condições operacionais e de funcionamento”, lê-se num despacho publicado em Diário da República esta quarta-feira.

O Ministério da Defesa nacional esclarece que “o Sistema de Armas VBR PANDUR II 8X8 contempla diferentes configurações, entre as quais a de Reconhecimento, em que o principal equipamento, de reconhecimento/vigilância terrestre, é o Radar BOR-A550”, onde é “essencial realizar o upgrade/modernização, a fim de permitir a contínua resposta aos requisitos operacionais no âmbito da Organização do Tratado do Atlântico Norte”.

Nesse sentido, o Governo autoriza “o Exército a realizar a despesa, em 2026, até ao montante máximo de 3 700 000,00 euros (três milhões e setecentos mil euros), ao qual acresce o Imposto sobre o Valor Acrescentado à taxa legal em vigor, com a aquisição da Sustentação Logística das Viaturas Blindadas de Rodas 8X8 PANDUR II Upgrade Radar BOR-A550″.

Com o montante disponibilizado, o ramo das Forças Armadas portuguesas poderá atualizar “a sua capacidade de deteção e vigilância, com maior alcance, possibilidade de integração digital, e incremento de capacidades de resistência a contramedidas eletrónicas, assegurando o cumprimento dos compromissos internacionais assumidos e a assumir, pelo que o Exército tem necessidade de adquirir a respetiva sustentação logística”, pode ler-se no despacho datado de 24 de abril e publicado esta quarta-feira em Diário da República.

O Ministério da Defesa também esclarece que será delegado ao Chefe do Estado-Maior do Exército, General Eduardo Manuel Braga da Cruz Mendes Ferrão, “os poderes para a prática de todos os atos a realizar no âmbito dos procedimentos pré-contratuais para a aquisição acima referida, até à sua conclusão com a outorga dos instrumentos contratuais” para o renovamento das viaturas blindadas.