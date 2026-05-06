Governo “não vai desistir” nem vai ficar refém de “intransigência e imobilismo”
Luís Montenegro garantiu ainda que o executivo "vai continuar concentrado e focado em dar ao país mais instrumentos para o país ser produtivo e competitivo".
O primeiro-ministro defendeu que o executivo que lidera é “um Governo de concertação” que não vai desistir de tornar o país mais produtivo, assegurando que não vai “ficar refém da intransigência e do imobilismo”. Luís Montenegro falava no 52.º aniversário do PSD, que se assinala esta quarta-feira, e na véspera de uma reunião decisiva da concertação social sobre legislação laboral.
“Sendo este também um Governo de concertação (…) é um Governo que, obviamente, não vai desistir. Obviamente“, afirmou. Montenegro defendeu que esta é a atitude do Governo em áreas como a saúde – antecipando que o Conselho de Ministros terá novas decisões nesta área –, mas também na reforma do Estado, na fiscalidade e no mercado laboral.
“Já demos muitas mostras de cedência, muitas mostras de transigência. O que não podemos é ficar reféns da intransigência ou ficar reféns do imobilismo. Para isso, vão contar com um PSD muito ativo, um PSD muito proativo e um PSD muito combativo”, prometeu.
O primeiro-ministro vaticinou que o atual período governativo – iniciado em 2024 – “vai marcar tanto a história de Portugal como os grandes períodos governativos” dos 52 anos do PSD. “E vai marcar porque foi isso que o povo português quis e é isso que o povo português quer”, disse.
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