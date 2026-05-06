Lucro da EDP baixa 12% para 378 milhões de euros até março

A EDP registou um resultado líquido de 378 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano, um valor que é 12% inferior ao obtido nos mesmos meses do ano anterior.

A informação foi partilhada pela empresa através de um comunicado, publicado na página da Comissão de Mercado e Valores Mobiliários (CMVM). Esta quarta-feira, a EDP já havia reportado os resultados relativos à sua subsidiária de energias limpas, a EDP Renováveis, cujo lucro subiu em 36% para 70 milhões de euros no trimestre.

(Notícia em atualização)