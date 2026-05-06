Luís Costa Ferreira deixa supervisão do Banco de Portugal e vai para a EY

Luís Costa Ferreira deixou o Banco de Portugal, onde era diretor do Departamento de Supervisão Prudencial, e vai ingressar na EY para assumir a liderança da área de Serviços Financeiros da consultora.

A EY explica que Luís Costa Ferreira, que na última década foi responsável pela supervisão dos bancos, junta-se à consultora após o período de cooling-off legalmente previsto, no final deste ano. “Com mais de 30 anos de experiência em supervisão e regulação bancária, traz um conhecimento profundo do setor”, salienta a EY em comunicado, que lembra o longo percurso de Costa Ferreira no supervisor bancário.

“Ao longo da última década, liderou uma ampla transformação da supervisão prudencial em Portugal — reestruturando o departamento, modernizando metodologias e processos, consolidando a equipa e promovendo um diálogo mais claro, consistente e construtivo com os bancos e auditores”, salientou a consultora.

Costa Ferreira já tinha exercido as mesmas funções no banco central entre 2013 e 2014, altura em que saiu para a consultora PwC, então a conduzir uma auditoria ao Novobanco na sequência da resolução aplicada ao BES. Regressou ao supervisor em 2017.

O Banco de Portugal adianta que João Freitas, diretor do departamento de resolução, vai ser o novo diretor do departamento de supervisão prudencial, ocupando o lugar a parti do dia 6 de julho.

Além de Luís Costa Ferreira, a EY anunciou ainda a contratação de Miguel Cunha Amaro e José Diogo Beirão.

Cunha Amaro entra como partner na área de consultoria em Serviços Financeiros e será diretamente responsável pela área de Banking Technology para o cluster português da EY, cobrindo além do nosso país, os mercados angolano, moçambicano e cabo-verdiano.

Já José Diogo Beirão, com mais de 10 anos de experiência na área de serviços financeiros, vai reforçar o crescimento da área de Financial Services Risk Management.

“Este reforço do partnership está alinhado com a nossa estratégia de crescimento sustentado. As novas entradas fortalecem a liderança, a capacidade de entrega e o posicionamento da firma num dos setores-chave do mercado”, frisa Miguel Farinha, country managing partner da EY, citado no comunicado enviado às redações.