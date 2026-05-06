Mello RDC e a Draycott investem 35 milhões em habitação de luxo em Belém

O novo projeto residencial da Mello RDC e Draycott terá 28 apartamentos, 8.200 metros quadrados de construção e preços de 9.000 euros por metro quadrado. A conclusão está prevista para 2028.

A Mello RDC e a Draycott, um private equity liderado por João Coelho Borges, vão investir 35 milhões de euros no Belém Vista, um novo empreendimento residencial de luxo em Belém, Lisboa, avançou a empresa num comunicado. O projeto localiza-se junto ao Mosteiro dos Jerónimos e ao Centro Cultural de Belém.

O novo edifício terá oito pisos, 28 apartamentos entre tipologias T1 e T5, um espaço comercial, ginásio e portaria 24 horas por dia. A área total de construção será de cerca de 8.200 metros quadrados.

Desenhado pelo atelier CHP Arquitetos, o empreendimento terá fachada integralmente revestida a pedra e foi pensado para um segmento familiar. Segundo António Ribeiro da Cunha, responsável pela Mello RDC, um plano anterior previa a construção de 50 apartamentos, mas a promotora optou por reduzir a densidade e avançar com casas de maiores dimensões.

A comercialização já arrancou e, de acordo com a empresa, o projeto soma reservas e contratos assinados, com a procura a ser integralmente assegurada por compradores portugueses. O preço de venda indicado é de 9.000 euros por metro quadrado e a conclusão da obra está prevista para 2028.

O Belém Vista integra a estratégia da Mello RDC para reforçar a presença no mercado residencial de Lisboa. Entre os projetos em curso, a promotora refere o São Ciro 19, na Estrela, com 90% das unidades vendidas, e o FREEDOM, em Arroios, com 60 % de comercialização.