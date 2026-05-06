Meta prepara assistente de IA personalizado para o dia-a-dia

A Meta está a desenvolver um assistente de inteligência artificial (IA) altamente personalizado para executar tarefas do dia-a-dia dos utilizadores, numa altura em que enfrenta pressão dos investidores devido ao aumento dos gastos com IA. Segundo o Financial Times, o assistente será alimentado pelo mais recente modelo de IA da empresa, o MuseSpark.

A empresa que detém o Facebook e o Instagram pretende que a nova ferramenta seja capaz de agir de forma autónoma, estando atualmente a ser testada ao nível interno por um grupo de funcionários. Uma fonte afirmou ao FT que o produto deverá ser semelhante ao OpenClaw, uma tecnologia que permite aos utilizadores criar agentes de IA capazes de realizar tarefas de forma autónoma.

O OpenClaw é um agente de inteligência artificial gratuito e de código aberto, criado pelo empreendedor austríaco Peter Steinberger. Funciona como um assistente digital avançado, capaz de executar tarefas de forma autónoma com base em instruções dadas pelos utilizadores. Na prática, o OpenClaw pode ler, resumir e responder a e-mails, gerir agendas, fazer reservas em restaurantes e tratar de várias tarefas do dia a dia, aproximando-se de um “assistente pessoal” automatizado que atua em nome do utilizador.

A Meta pretende permitir que os utilizadores partilhem informações altamente sensíveis, como dados de saúde e financeiros, com os seus assistentes, caso assim o desejem. No entanto, subsistem dúvidas sobre se os consumidores estarão dispostos a fazê-lo.

Esta iniciativa reforça a estratégia do CEO Mark Zuckerberg de colocar a IA no centro dos produtos da empresa, numa altura em que a ambição da Meta neste segmento continua a crescer. No final de 2025, a empresa anunciou um reforço significativo do investimento em infraestrutura e talento na área da IA.

Já em março passado foi noticiado que a tecnológica norte-americana estará a preparar-se para reduzir a sua força de trabalho, com o objetivo de reforçar a aposta na IA.