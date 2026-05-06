Ministro das Finanças chamado ao Parlamento sobre queda de lucros das empresas públicas

O Parlamento vai chamar o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, a prestar esclarecimentos sobre a situação financeira das empresas públicas, depois de o PS, Chega e Livre terem aprovado hoje um requerimento na comissão parlamentar de Finanças.

O pedido partiu do Chega, que contou com os votos favoráveis das bancadas do PS e Livre, enquanto o PSD e a IL abstiveram-se. O CDS, o PCP e o BE, partidos que também têm assento na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública (COFAP), não se encontravam presentes no momento da votação.

O Chega quer que Joaquim Miranda Sarmento preste informações sobre os resultados das participadas do Estado e sobre a situação económico-financeira do Setor Empresarial do Estado (SEE). De acordo com um relatório da Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO), os resultados líquidos das 126 empresas analisadas caíram 469 milhões de euros num único ano, de 480 milhões de euros em 2024 para apenas 11 milhões em 2025. Uma queda de 98%, segundo explicou o ECO.

Durante a discussão do requerimento, o deputado do Chega Eduardo Teixeira justificou o pedido com a circunstância de o setor empresarial público ter perdido, segundo disse, “469 milhões de euros de rentabilidade” para o Estado, e de haver empresas públicas “a dar prejuízo aos milhões” de euros.

Na mesma reunião foi aprovado por unanimidade (PSD, Chega, PS, IL e Livre) um ponto do requerimento do Chega, votado à parte, para a COFAP ouvir o presidente do Conselho de Administração da Parpública, Joaquim Cadete, e para a Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) enviar informação sobre esta matéria no prazo de 15 dias.