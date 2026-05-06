MOP reforça presença no Algarve com 49 novas posições

A expansão resulta de parcerias com a Publirádio e a Galp, alargando a cobertura geográfica a Portimão e Silves.

A MOP – Multimédia Outdoors Portugal reforçou a sua presença no Algarve com 49 novas posições de publicidade exterior. A expansão durante a época alta no verão é o resultado de duas parcerias estratégicas firmadas com a Publirádio e a Galp.

A presença histórica da MOP na região assentava, até agora, numa rede de 25 painéis (8×3) e três ecrãs digitais — fruto de concessões municipais exclusivas em territórios como Lagos e Tavira e da parceria com a Brandstore, com exploração anual.

A este portefólio somam-se agora, especificamente para os meses de junho a setembro, 39 mupis e 10 novos grandes formatos digitais. Com esta injeção sazonal, a empresa alarga a cobertura a Portimão e Silves, ao mesmo tempo que aumenta a visibilidade nos concelhos onde já operava.

Esta expansão decorre de uma estratégia desenvolvida pela MOP para este verão que consiste num “conjunto de redes nacionais de Verão construídas em torno da mobilidade sazonal — com presença junto a praias vigiadas de mar e fluviais de norte a sul do país, nos principais eixos rodoviários, nas estações Galp e nos centros urbanos onde a concentração de consumidores aumenta significativamente entre junho e setembro”, explica Vasco Perestrelo, CEO da MOP, em declarações ao +M.

“O Algarve é um dos destinos com maior reforço dentro dessas redes pela sua importância neste período, nomeadamente com as novas posições resultantes da parceria com a Publirádio e da colaboração MOP x Galp, mas a lógica é principalmente nacional. Estas redes foram desenhadas para acompanhar o consumidor onde quer que o verão o leve”, acrescenta.

Esta rede de verão no Algarve — ativa entre junho e setembro — apresenta um potencial de exposição estimado em mais de 18 milhões de impactos por semana e superior a 220 milhões de impactos ao longo dos três meses de época alta, de acordo com os dados de tráfego analisados pela empresa.

No caso da colaboração com a Galp, trata-se de uma parceria de âmbito nacional que entra agora numa nova fase de expansão com novos formatos digitais e localizações. Vilamoura foi uma das primeiras localidades a dar rosto a esta nova etapa no Algarve, estando igualmente em curso a instalação de novos pontos em Sintra, Cascais, Oeiras, Matosinhos, Vila Franca de Xira e Lisboa. Com 43 novos equipamentos já instalados, a ambição da empresa é continuar a avançar durante o mês de maio com mais instalações e novos formatos.

Vasco Perestrelo refere que a colaboração com a Galp “está presente em toda a costa algarvia, com localizações nos concelhos de Loulé — incluindo Vilamoura), Portimão, Tavira, Olhão, Lagoa, Silves, Lagos, Faro e Albufeira — cobrindo os principais eixos de entrada, circulação e permanência na região”.

Já a aliança com a Publirádio foi estruturada a médio prazo. De acordo com o CEO da empresa, é uma parceria “assente em objetivos partilhados e numa lógica de crescimento conjunto”. Destacando que “a Publirádio é o operador de referência no Algarve há mais de 38 anos, é um parceiro de território”, Vasco Perestrelo ressalva ainda que “a duração e a evolução da parceria dependerão, naturalmente, dos resultados que ambas as partes forem construindo juntas”.

“A parceria com a Publirádio não se mede apenas em número de faces, mede-se em qualidade de localização. Com 34 mupis e 2 grandes formatos digitais, a MOP passa a estar presente junto à Praia da Falésia, na baixa de Faro, próximo de hotéis, mercados e nos pontos de maior tráfego pedonal e rodoviário do Algarve durante a época alta”, acrescenta.