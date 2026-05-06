Portugal volta a níveis pré-pandemia com quase 29 mil carros produzidos por mês

Portugal produziu, em média, quase 29 mil veículos por mês em 2025, num total anual de 341.361 unidades. Este valor só foi ultrapassado em 2019, quando se registaram 345.688 veículos, segundo as estatísticas do setor automóvel divulgadas esta quarta-feira pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP).

No ano passado, a produção automóvel em Portugal cresceu 2,7%, consolidando a posição do país como um polo da indústria na Europa. Apesar do crescimento, o setor mantém uma forte dependência dos mercados externos, com 97,8% dos veículos produzidos em território nacional (333.766 unidades) a terem como destino a exportação.

A produção foi novamente liderada pela fábrica da Autoeuropa, responsável por 70,4% do total, reforçando o peso estrutural desta unidade no setor. Já a unidade de Mangualde, da Stellantis, representou 26,9% da produção.

O relatório “Estatísticas do Setor Automóvel” revela que a Volkswagen Autoeuropa, em Palmela (Setúbal), registou um volume de negócios de 3.800 milhões de euros em 2025 e emprega 4.803 colaboradores.

Por segmentos, os automóveis ligeiros de passageiros continuam a dominar, com 269 mil unidades produzidas. Em termos de marcas, a Volkswagen manteve a liderança destacada, seguida por fabricantes como Peugeot, Citroën e Opel, refletindo a forte presença de grupos multinacionais na produção nacional.

O desempenho de 2025 confirma, ainda assim, a resiliência da indústria automóvel portuguesa num contexto global marcado por incerteza geopolítica e transição energética.