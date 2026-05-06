Recorde no crédito às famílias. Banca emprestou pela primeira vez mais de 4 mil milhões num só mês

Apesar da guerra no Médio Oriente, o mês de março trouxe um recorde no crédito às famílias: pela primeira vez, os empréstimos concedidos a particulares superaram os 4 mil milhões de euros num só mês.

Em concreto, os bancos concederam 4.057 milhões de euros para a compra de casa, carro e outros fins, de acordo com o Banco de Portugal, que salienta que “este montante constituiu um novo máximo da série histórica” que vai até janeiro de 2003. As novas operações de empréstimos incluem novos contratos e contratos renegociados.

No que toca a crédito à habitação, os empréstimos totalizaram os 2,9 mil milhões de euros — fatores como a garantia pública para os jovens a subida dos preços das casas estão impulsionar a procura neste segmento. Já no consumo foram concedidos 740 milhões. Valores aos quais somam 365 milhões de euros em crédito para outros fins.

Crédito às famílias supera 4 mil milhões pela primeira vez

Fonte: Banco de Portugal

Máximos históricos em todas as finalidades

Excluindo renegociações de crédito, os novos contratos de empréstimos a particulares atingiram 3304 milhões de euros em março, mais 759 milhões do que em fevereiro, segundo o supervisor bancário.

“Todas as finalidades registaram novos máximos históricos”, acrescenta ainda. No caso dos empréstimos à habitação, que representa a grande fatia do crédito bancário a particulares, subiram 536 milhões de euros, para 2,24 mil milhões — a taxa de juro média caiu pelo segundo mês seguido, fixando-se nos 2,81%.

Foram ainda concedidos 734 milhões de euros para consumo e mais 333 milhões para outros fins, segundo o Banco de Portugal.

Por sua vez, as renegociações totalizaram os 753 milhões de euros, mais 219 milhões em relação ao mês anterior. Este acréscimo concentrou-se nas renegociações de empréstimos para habitação, com um aumento de 211 milhões.

Já os empréstimos às empresas (também excluindo renegociações) atingiram os 3,5 mil milhões de euros em março, com o banco central a detalhar que “23% do montante foi concedido no âmbito de programas de crédito com garantia pública”.

(Notícia atualizada às 11h48)