Rheinmetall pede 12 mil milhões de euros para assumir projeto de fragatas alemão

A Rheinmetall, empresa de defesa alemã, está a pedir 12 mil milhões de euros ao governo da Alemanha para assumir o projeto de construção de navios de guerra do país. A data de entrega do primeiro navio estava prevista para 2028, mas o projeto já conta com quatro anos de atraso.

A divisão naval do grupo alemão – Rheinmetall Naval Systems – estabeleceu, após seis meses de negociações com as autoridades alemãs, os seus termos para assumir a responsabilidade do maior programa de construção naval da Marinha alemã, na construção de seis fragatas F126, segundo duas pessoas familiarizadas com o assunto, citadas pela Financial Times.

Caso o governo alemão decida aprovar a oferta da Rheinmetall, o custo total dos seis navios de guerra seria de 14 mil milhões de euros, uma vez que já pagou 2 mil milhões à empresa neerlandesa especializada em construção naval Damen Shipyards Group – líder do projeto há seis anos. Contudo, o montante proposto pela empresa de defesa alemã inclui uma cláusula de inflação que associa os custos aos prazos da entrega, avançou uma das fontes do jornal britânico.

O programa tem revelado ser um entrave ao desenvolvimento de defesa alemã ao longo dos anos, com um atraso de mais de quatro anos na data de entrega do primeiro navio, que estava previsto acontecer em 2028.

A Rheinmetall assegurou às autoridades alemãs que poderá entregar a primeira embarcação até 2032, ou até à segunda metade de 2031, caso a agência responsável de aquisições do país facilite o processo de certificação e aprovação.

O chanceler alemão, Friedrich Merz, disse na semana passada que esperava que Berlim pudesse “concluir, com sucesso, o projeto da fragata F126 sob liderança alemã”, citado pelo Financial Times.

Soluções a curto prazo

Os atrasos na construção das fragatas F126, juntamente com o contexto geopolítico atual, levaram a Alemanha a planear a compra de uma série de fragatas MEKO A-200 – navio de guerra mais pequeno que assegura operações rápidas – à ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) por cerca de mil milhões de euros cada.

O Ministério da Defesa alemão assinou um acordo preliminar para comprar quatro navios de guerra MEKO A-200, mas três pessoas familiarizadas com o plano disseram ao Financial Times que responsáveis do governo alemão pediram à TKMS para aumentar o número de fragatas para oito.

Esta medida faz parte de uma “abordagem em duas frentes”, garantindo que as capacidades militares alemãs não sofram quaisquer enfraquecimentos, afirmaram as fontes próximas do assunto, citadas pelo jornal britânico.