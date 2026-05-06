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SRS Legal reforça equipa de Fiscal com Salomé Corte-Real

Salomé Corte-Real integra a SRS Legal na qualidade de sócia no departamento de Direito Fiscal da equipa do escritório do Porto. A advogada transita da Vieira de Almeida.

A SRS Legal integrou Salomé Corte-Real como sócia no departamento de Direito Fiscal da equipa do escritório do Porto. A advogada transita da Vieira de Almeida.

“A integração da Salomé representa um passo relevante no desenvolvimento do escritório da SRS Legal no Porto e na consolidação de uma equipa multidisciplinar integrada na sua estrutura nacional. Reflete a nossa aposta contínua no reforço da equipa de Fiscal e no crescimento sustentado da nossa presença no Porto“, referem os managing partners César Sá Esteves e Octávio Castelo Paulo,

Com mais de 18 anos de experiência na área de Direito Fiscal, Salomé Corte-Real tem assessorado clientes nacionais e internacionais em matérias fiscais, com intervenção em contextos empresariais complexos.

“A sua experiência e percurso vêm acrescentar valor à nossa capacidade de resposta a clientes nacionais e internacionais, num momento em que a proximidade ao tecido empresarial da região Norte assume particular relevância”, acrescentam César Sá Esteves e Octávio Castelo Paulo.

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